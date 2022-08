Κόσμος

Τουρκία: Μαχαίρωσε την πρώην γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους (βίντεο)

Σοκάρει το βίντεο από το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Τουρκία. Προσοχή σκληρές εικόνες!



Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Τουρκία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τις εικόνες που έχουν καταγραφεί σε βίντεο να είναι σοκαριστικές.

Η γυναίκα έχει την επιμέλεια του παιδιού, μετά το διαζύγιο της. Το βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή που ο πρώην σύζυγος της, της επιτίθεται και της αρπάζει το παιδί από την αγκαλιά.

?? +18 ??



Yozgat’ta bir erkek, SOKAK ORTASINDA kucag?nda cocugunu tas?yan eski esini BICAKLADI…#BeyzaIcinAdalet pic.twitter.com/ojkiu9KXan — Solcu Gazete (@solcugazete) August 26, 2022

Εκείνη προσπαθεί να αμυνθεί, όμως παρεμβαίνει ο πεθερός της, ενώ το παιδί στέκεται μόνο του στην άκρη του δρόμου, την ώρα που βλέπει τη μητέρα του στο έδαφος και τον πατέρα του να την μαχαιρώνει!

Στη συνέχεια, ο δράστης αρπάζει το παιδί και φεύγει.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η Μεϊζά υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης σπλήνας.

Mavi tisortlu erkek, Beyza’y? b?caklayan ve dalag?n?n al?nmas?na sebep olan erkegin babas?…



Beyza b?caklan?rken ve b?cakland?ktan sonra ellerini tutan sah?s…



Su anda Beyza’n?n ellerini tutan o ac?k mavi tisortlu erkek serbest, b?caklayan erkek ise tutuklu… pic.twitter.com/Cmdg0l6rMP

— Solcu Gazete (@solcugazete) August 26, 2022

