Κοζάνη: Στο νοσοκομείο βρέφος που κατάπιε παραμάνα

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του βρέφους που νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Ώρες αγωνίας έζησαν, την Παρασκευή, στην Κοζάνη οι γονείς βρέφους οκτώ μηνών όταν διαπίστωναν ότι το μωρό τους είχε καταπιεί ξένο σώμα, πιθανότατα μια μικρή παραμάνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος διακομίστηκε αρχικά στα έκτακτα χειρουργικά περιστατικά στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης.

Κατόπιν σχετικής εξέτασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη ξένου σώματος.

Το βρέφος διακομίσθηκε, σε καλή κατάσταση, για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση στην εφημερεύουσα Παιδοχειρουργική Κλινική στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται.

