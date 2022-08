Κοινωνία

Νάξος: Πνίγηκε σε πισίνα μπροστά στα μάτια του παιδιού της

Τραγωδία στη Νάξο με νεκρή 36χρονη σε πισίνα. Ξεψύχησε μπροστά στα μάτια του 4χρονου παιδιού της.

Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα μέσα απο πισίνα στη Νάξο, στην περιοχή της Πλάκας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 36χρονη, μόνιμη κάτοικος του νησιού, ανασύρθηκε νεκρή από την πισίνα κι ενώ βρισκόταν μαζί με το μικρό παιδί της.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο όπως αποδείχτηκε ήδη ήταν αργά και η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο νησί.

Αυτή την ώρα το μικρό παιδί, περίπου 4 ετών, βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα Νάξου, είναι καλά στη υγεία του και αναμένεται ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας να διαχειριστεί τη δύσκολη κατάσταση.

Μέχρι στιγμής, οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ κανεις δε γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη.

