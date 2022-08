Αθλητικά

Λίβερπουλ: έβαλε “φωτιά” στο γήπεδο με “βροχή” γκολ

Ξέσπασε η Λίβερπουλ απένταντι στην Μπόρνμουθ με ένα εντυπωσιακό 9-0.

Με νίκες συνέχισαν την πορεία τους στην Premier League Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Τσέλσι. Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, οι πρωταθλητές τα... χρειάστηκαν απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (4-2), οι «ρεντς» διέλυσαν την Μπόρνμουθ (9-0) ισοφαρίζοντας ιστορικές επιδόσεις ενώ οι Λονδρέζοι δυσκολεύτηκαν κόντρα στη Λέστερ (2-1).



Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έβαλε πάλι δύσκολα στον εαυτό της, αφού στο ημίχρονο ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 από την Κρίσταλ Πάλας στο «Ετιχαντ», ωστόσο με χατ-τρικ του Έρλινγκ Χάαλαντ –το πρώτο του στην Αγγλία– πήρε το «τρίποντο». Από τα πόδια του Εμπερέκι Εζε προέκυψε το αυτογκόλ του Τζον Στόουνς μα και η κεφαλιά του Γιόακιμ Αντερσεν για τους «αετούς». Ο... παραμένων Μπερνάρντο Σίλβα κι ο φορμαρισμένος Χάαλαντ «καθάρισαν» για τους «πολίτες» στο εντελώς διαφορετικό δεύτερο μέρος.

Με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο να κάνει… όργια, πετυχαίνοντας δυο γκολ και δημιουργώντας άλλα τρία, η Λίβερπουλ πήρε την πρώτη φετινή της νίκη, διασύροντας την Μπόρνμουθ στο «Ανφιλντ». Ο Βραζιλιάνος ετοίμασε –μεταξύ άλλων– το παρθενικό γκολ του Χάρβεϊ Έλιοτ στην Premier League. Ο Κώστας Τσιμίκας πέρασε ως αλλαγή στο 70’ κι έδωσε τις ασίστ σε Φάμπιο Καρβάλιο και Λουίζ Ντίαζ στα δυο τελευταία γκολ για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Η αποβολή του Κόνορ Γκάλαχερ στο 28’, με δεύτερη κίτρινη κάρτα, έβαλε δύσκολα στην Τσέλσι απέναντι στη Λέστερ στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Ωστόσο, ο Ραχίμ Στέρλινγκ, με τα δύο πρώτα του γκολ με τη φανέλα των «μπλε», τους έδωσε τη νίκη με 2-1. Ο Χάρβεϊ Μπαρνς μείωσε, αλλά το γκολ του δεν έφτανε για τις «αλεπούδες», που παραμένουν δίχως νίκη, ενώ είχαν δοκάρι στις καθυστερήσεις με τον Ντάνιελ Αμαρτέι.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Εβερτον φάνηκε να φεύγει με τους τρεις βαθμούς από το «Gtech Κομιούνιτι Στέιντιουμ». Ο Αντονι Γκόρντον «μάζεψε» τη μακρινή πάσα του Κόνορ Κοάντι και πλάσαρε τον Νταβίντ Ράγια για το 0-1. Η Μπρέντφορντ είχε δοκάρι με τον Ιβάν Τόνεϊ στο 34’ –και τον Γιοάν Βίσα να αστοχεί προ κενής εστίας στη συνέχεια– αλλά και τον Κρίστιαν Νόργααρντ στο 53’, προτού ο αναπληρωματικός Βιτάλι Γιανέλ «σώσει» το βαθμό.

Στο «Αμέρικαν Εξπρές Κομιούνιτι Στέιντιουμ», τέλος, τη διαφορά ανάμεσα σε Μπράιτον και Λιντς έκανε το γκολ του Πασκάλ Γκρος. Οι «γλάροι» φιγουράρουν, έστω και προσωρινά, μαζί με τη Σίτι στην κορυφή της βαθμολογίας!

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Premier League:



Σάββατο 27 Αυγούστου

Σαουθάμπτον-Μάντσεστερ Γιουν. 0-1

(55’ Φερνάντες)

Μπρέντφορντ-Εβερτον 1-1

(84’ Γιανέλ – 24’ Γκόρντον)

Μπράιτον-Λιντς 1-0

(65’ Γκρος)

Τσέλσι-Λέστερ 2-1

(47’, 63’ Στέρλινγκ – 66’ Μπαρνς)

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 9-0

(3’, 85’ Λουίζ Ντίαζ, 6’ Έλιοτ, 28’ Αλεξάντερ-Αρνολντ, 31’, 62’ Φιρμίνο, 45’+1’ Φαν Ντάικ, 47’αυτ. Μέφαμ, 80’ Καρβάλιο)

Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας 4-2

(53’ Σίλβα, 62’, 70’, 81’ Χάαλαντ – 4’αυτ. Στόουνς, 21’ Άντερσεν)

Αρσεναλ-Φούλαμ 19:30

Αστον Βίλα-Γουέστ Χαμ 28/8

Γουλβς-Νιούκαστλ 28/8

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 28/8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 10

Μπράιτον 10

Άρσεναλ 9 -3αγ.

Λιντς 7

Τσέλσι 7

Τότεναμ 7 -3αγ.

Μάντσεστερ Γιουν. 6

Λίβερπουλ 5

Μπρέντφορντ 5

Νιούκαστλ 5 -3αγ.

Φούλαμ 5 -3αγ.

Κρίσταλ Πάλας 4

Νότιγχαμ Φόρεστ 4 -3αγ.

Σαουθάμπτον 4

Άστον Βίλα 3 -3αγ.

Μπόρνμουθ 3

Έβερτον 2

Γουλβς 1 -3αγ.

Λέστερ 1

Γουέστ Χαμ 0 -3αγ.