Πακιστάν: Τραγικός ο απολογισμός από τις πλημμύρες

Σχεδόν 1.000 νεκροί και 33 εκατ. άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Εκκενώθηκαν περιοχές.

Χιλιάδες άνθρωποι που ζουν κοντά σε ποτάμια τα οποία έχουν φουσκώσει από τις καταρρακτώδεις βροχές στο Πακιστάν, έλαβαν σήμερα εντολή να εκκενώσουν τις περιοχές αυτές, αφού οι πλημμύρες έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 1.000 ανθρώπους.

Πολλοί ποταμοί στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα, που χαρακτηρίζεται από βαθιές κοιλάδες ανάμεσα σε ορεινούς όγκους, υπερχείλισαν λόγω των μουσώνων και τα νερά κατέστρεψαν δεκάδες κτίρια. Μεταξύ αυτών, και ένα ξενοδοχείο 150 δωματίων, που γκρεμίστηκε από τα ορμητικά νερά.

«Το σπίτι που χτίσαμε με σκληρή δουλειά εξαφανίστηκε μπροστά στα μάτια μας», θρηνούσε ο Τζουνάιντ Χαν, 23 ετών, ιδιοκτήτης δύο ιχθυοτροφείων στη Σαρσάντα. «Καθίσαμε στην άκρη του δρόμου και κοιτάζαμε το σπίτι των ονείρων μας να το παίρνουν τα νερά», πρόσθεσε.

Οι μουσώνες, που διαρκούν συνήθως από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, είναι κρίσιμης σημασίας για την άρδευση των καλλιεργειών και για την πλήρωση των υδάτινων πηγών στην ινδική υποήπειρο. Όμως κάθε χρόνο προκαλούν επίσης καταστροφές και τραγωδίες.

Περισσότεροι από 33 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή ένας Πακιστανός στους επτά, έχει πληγεί από τις πλημμύρες. Περίπου ένα εκατομμύριο σπίτια καταστράφηκαν ή υπέστησαν μεγάλες ζημίες, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Σήμερα, οι αρχές διέταξαν χιλιάδες κατοίκους της περιφέρειας Σουάτ να φύγουν από τα σπίτια τους προτού να υπερχειλίσουν τα ποτάμια. «Στην αρχή, κάποιοι αρνήθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή, όμως όταν η στάθμη του νερού ανέβηκε, το δέχτηκαν», είπε ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο Μπιλάλ Φαΐζί.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι φετινές πλημμύρες είναι συγκρίσιμες με εκείνες του 2010, όταν 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και το ένα πέμπτο της χώρας βρέθηκε βυθισμένο κάτω από τα νερά.

Ο Σαχ Φαϊσάλ, ένας αγρότης από τη Σαρσάντα, που έφυγε μαζί με τη γυναίκα και τις κόρες του, είδε το σπίτι του να το καταπίνει ο ποταμός. «Γλιτώσαμε τον θάνατο», είπε.

Οι Πακιστανοί αξιωματούχοι αποδίδουν αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες στην κλιματική αλλαγή, δηλώνοντας ότι η χώρα τους υφίσταται αδίκως τις συνέπειες των ανεύθυνων περιβαλλοντικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Η κυβέρνηση κήρυξε την Παρασκευή την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κινητοποίησε τον στρατό για να αντιμετωπίσει αυτή τη «σπάνιου εύρους καταστροφή», όπως την χαρακτήρισε η υπουργός Κλιματικής Αλλαγής Σέρι Ρέχμαν.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (NDMA) από την έναρξη της εποχής των μουσώνων, τον Ιούνιο, οι πλημμύρες κατέστρεψαν περισσότερα από 800.000 στρέμματα καλλιεργειών, 3.100 χιλιόμετρα δρόμων και 149 γέφυρες.

Στο Σουκούρ, 1.000 χιλιόμετρα νοτίως του Σουάτ, οι καλλιέργειες που αρδεύονται από τον Ινδό ποταμό βρίσκονται κάτω από τα νερά και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέφυγαν σε υπερυψωμένους δρόμους και αυτοκινητόδρομους για να γλιτώσουν.

