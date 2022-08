Κόσμος

Τουρκία: Επίθεση σε Μακρόν για τις δηλώσεις του περί “πολιτικών ισλαμιστών”

Νέα διπλωματική κόντρα άνοιξε μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, με αφορμή δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν ότι η χώρα του στοχοποιήθηκε από τους «πολιτικούς ισλαμιστές», οι οποίοι βρίσκονται και στην Τουρκία.

«Απαράδεκτα» και «ασύνετα» χαρακτήρισε σήμερα η Τουρκία τα σχόλια που έκανε την Παρασκευή ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από την Αλγερία, όταν κατηγόρησε «δίκτυα», τα οποία χειραγωγούνται από την Άγκυρα, τη Μόσχα και το Πεκίνο, ότι διασπείρουν «αντιγαλλική προπαγάνδα» στην Αφρική.

Κατά την επίσκεψή του στην πρώην γαλλική αποικία, ο Μακρόν κάλεσε τους νέους Αλγερινούς και Αφρικανούς «να μην παρασύρονται» από «την τεράστια χειραγώγηση» των δικτύων αυτών που υποκινούνται από ξένες δυνάμεις και παρουσιάζουν τη Γαλλία ως «εχθρό». Κατονόμασε την Τουρκία, τη Ρωσία και την Κίνα, αποδίδοντάς τους μια «νεοαποικιοκρατική και ιμπεριαλιστική ατζέντα».

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Τανζού Μπιλγκίτς χαρακτήρισε «εξαιρετικά ασύνετα» αυτά τα σχόλια σε μια ανακοίνωσε που εξέδωσε. «Είναι απαράδεκτο ότι ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει το αποικιοκρατικό παρελθόν του στην Αφρική και ιδίως στην Αλγερία, προσπαθεί να αποτινάζει αυτό το αποικιοκρατικό παρελθόν κατηγορώντας άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και τη δική μας», πρόσθεσε.

«Ελπίζουμε ότι η Γαλλία θα επιτύχει το συντομότερο δυνατόν την αναγκαία ωριμότητα για να αντιμετωπίσει το αποικιοκρατικό παρελθόν της χωρίς να κατηγορεί άλλες χώρες», συνέχισε.

Η τριήμερη επίσκεψη του Μακρόν στην Αλγερία είχε ως στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών των δύο χωρών έπειτα από μήνες εντάσεων στις σχέσεις τους.

