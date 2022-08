Αθλητικά

ΑΕΚ: Ζημιές από την είσοδο των οπαδών στην “OPAP Arena”

Σοβαρές καταγγελίες της ΠΑΕ για έκτροπα στο νέο γήπεδο. Αναλυτικά η ανακοίνωση.

Πολύ σοβαρές καταγγελίες απεύθυνε επίσημη ανακοίνωση της η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα οι κιτρινόμαυροι υποστηρίζουν ότι ένας μεγάλος αριθμός φιλάθλων της ομάδας βρέθηκε στο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια παρουσίασε άσχημη συμπεριφορά, ενώ παράλληλα καταγγέλλει αφαίρεση υλικού «πολύτιμου στην προσπάθεια να ανοίξει το γήπεδό μας το συντομότερο δυνατό.»

Η ΠΑΕ καταφέρετε και εναντίον της εταιρείας security που έχει αναλάβει τη φύλαξη του γηπέδου, ωστόσο παράλληλα τονίζει την πίστη της ότι δεν θα υπάρξει νέα καθυστέρηση στα εγκαίνια της Αγιάς Σοφιάς.

Η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ και αντιλαμβάνεται και συμμερίζεται τη μεγάλη λαχτάρα του φιλάθλου κόσμου της ομάδας μας για την επίσημη είσοδο μας στο σπίτι μας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ωστόσο το απόλυτα δικαιολογημένο συναίσθημα ανυπομονησίας δεν αποτελεί δικαιολογία για συμπεριφορές που είδαμε σήμερα στο χώρο του νέου μας γηπέδου.

Πιο συγκεκριμένα, παρά τις έντονες παρακλήσεις μας προς τις δεκάδες των οπαδών μας που βρέθηκαν στο γήπεδο για να το δουν από κοντά, ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και κάποιοι έπαιξαν ακόμα και ποδόσφαιρο σε αυτόν, μη αναλογιζόμενοι το γεγονός πως και ο αγωνιστικός χώρος είναι ακόμα υπό κατασκευή και ότι με αυτή τους τη συμπεριφορά δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Επιπλέον, υπήρξαν δυστυχώς και περιπτώσεις αφαίρεσης υλικού, πολύτιμου στην προσπάθεια να ανοίξει το γήπεδό μας το συντομότερο δυνατό και στην εν γένει λειτουργία του!

Ελπίζουμε ότι θα είναι η τελευταία φορά που παρατηρήθηκαν ανάλογα θλιβερά γεγονότα και καλούμε τον κόσμο μας να προστατεύσει την περιουσία όλων μας, την περιουσία της ΑΕΚ.

Περιττό να σημειώσουμε πόσο πίσω μάς πηγαίνουν όσα συνέβησαν σήμερα, στην προσπάθειά μας να φέρουμε την ομάδα και τον κόσμο πολύ γρήγορα στο γήπεδό μας. Παρ' όλα αυτά, θα τα καταφέρουμε.

Ομως, ανάλογα γεγονότα δεν μπορούν να συμβούν ξανά τις επόμενες εβδομάδες. Όποιος αγαπάει πραγματικά την ΑΕΚ, ας το αναλογιστεί. Τέλος, να σημειώσουμε πως δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να αναφερθούμε στις τεράστιες ευθύνες των ανθρώπων της ασφαλείας του γηπέδου, ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθούμε άμεσα.»

