Ελληνοτουρκικά: νέα υπερπτήση από τουρκικό UAV

Βραδινές προκλήσεις από την Άγκυρα, που "έσπασε" ρεκόρ παραβιάσεων πάνω από το Αιγαίο.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV εισήλθε στις 21:34 στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια πέταξε πάνω από την Κανδελιούσα Νισύρου, στα 19.000 πόδια, έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

Το τουρκικό UAV αναγνωρίσθηκε και αναχαιτίσθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Υπενθυμίζεται ότι τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV είχαν πετάξει πάλι πάνω από την Κανδελιούσα Νισύρου, στις 9:24 και στις 11:01 το πρωί στα 19.000 και 29.000 πόδια, αντίστοιχα.

Τα τουρκικά UAV αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

