Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέο ορόσημο για κρούσματα και θανάτους παγκοσμίως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα ψυχολογικό όριο “έσπασε” ο αριθμός με τις επιβεβαιωμένες μολύνσεις. Μεγαλώνει διαρκώς η “μαύρη λίστα” με τους νεκρούς. Ποιες χώρες είναι στην κορυφή της λίστας.

Τα καταγεγραμμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 ξεπέρασαν χθες Σάββατο το όριο των 600 εκατομμυρίων σε παγκόσμια κλίμακα, κατά τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Στις 20:20 (τοπική ώρα· στις 03:20 σήμερα Κυριακή ώρα Ελλάδας), οι αριθμοί του πανεπιστημίου της Βαλτιμόρης υπεδείκνυαν πως έχουν καταγραφεί 600.449.934 μολύνσεις από τον ιό μετά την εμφάνισή του στην Κίνα στα τέλη του 2019.

Ως την ίδια ώρα, οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 ανέρχονταν σε 6.485.233.

Οι ΗΠΑ, με 94.184.146 κρούσματα και 1.043.838 θανάτους εξαιτίας της λοίμωξης που προκαλεί ο ιός, παραμένουν το κράτος που κόσμου που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο χτύπημα από την πανδημία. Σε αυτές αναλογεί σχεδόν το 16% τόσο των κρουσμάτων, όσο και των θανάτων. Είναι η πρώτη και η μοναδική μέχρι σήμερα χώρα που έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο θανάτους εξαιτίας της COVID-19.

Η Ινδία καταγράφει τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων (44.398.696), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (34.662.834). Άλλες χώρες που έχουν καταγράψει πάνω από 20 εκατομμύρια κρούσματα είναι ακόμη η Βραζιλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Νότια Κορέα και η Ιταλία, σύμφωνα με τους αριθμούς του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Ειδικοί θεωρούν πως ο πραγματικός απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού παγκοσμίως είναι πολύ βαρύτερος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υπολόγιζε νωρίτερα φέτος πως ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας, άμεσα ή έμμεσα, είναι μάλλον πλησιέστερα στα 15 εκατομμύρια νεκρούς

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Κυριακή

Απαλλαγή Ορθόδοξων μαθητών από τα Θρησκευτικά: αντιδρά η Ένωση Θεολόγων

Ηλικιωμένοι “πιάστηκαν στα χέρια” - “Θα δεις στο σπίτι σου τι θα γίνει;” (βίντεο)