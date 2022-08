Κόσμος

Ταιβάν: Αμερικανικά πολεμικά διαπλέουν το στενό της νήσου

Δυο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πλέουν στα διεθνή ύδατα στο στενό της Ταϊβάν, για πρώτη φορά μετά την επίσκεψη Πελόζι.



Δυο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πλέουν στα διεθνή ύδατα στο στενό της Ταϊβάν, διεξάγουν την πρώτη διέλευση του είδους μετά την κλιμάκωση των εντάσεων με την Κίνα εξαιτίας της επίσκεψης της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι στην Ταϊπέι στις αρχές Αυγούστου.

Τα τελευταία χρόνια, αμερικανικά πολεμικά, και ενίοτε σκάφη κρατών-συμμάχων των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, διαπλέουν τακτικά το στενό, προκαλώντας την οργή του Πεκίνου.

Οι κινεζικές αρχές εξέλαβαν ως πρόκληση και επέμβαση στις εσωτερικές της υποθέσεις την επίσκεψη της εξέχουσας Δημοκρατικής πολιτικού στη νήσο και αντέδρασαν διεξάγοντας τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια στο Στενό της Ταϊβάν στην ιστορία και επιβάλλοντας εμπορικές κυρώσεις στη νήσο.

Η Κίνα θεωρεί τη νήσο περίπου 23 εκατομμυρίων κατοίκων, με δική της, αυτόνομη κυβέρνηση, αποσκιρτήσασα επαρχία της, προορισμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα, διά της βίας αν χρειαστεί. Η Ταϊβάν παραμένει αυτόνομη από το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου (1949).

Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς υπό τον όρο να μην κατονομαστούν διευκρίνισαν ότι τη διέλευση κάνουν δύο καταδρομικά του αμερικανικού ΠΝ, το Chancellorsville και το Antietam.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε το αμερικανικό γενικό επιτελείο ναυτικού, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Από την πλευρά του, ο κινεζικός στρατός ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί τα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που διαπλέουν το Στενό της Ταϊβάν, διατηρώντας υψηλό επίπεδο συναγερμού και ευρισκόμενος σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε προκλήσεις.

