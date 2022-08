Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία τον Αύγουστο: το 1975 και οι απαντήσεις για το φαινόμενο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέντε ερωτήσεις και απαντήσεις για την μεγάλης διάρκειας κακοκαιρία του Αυγούστου, με τα τοπικά ισχυρά φαινόμενα, που είχε να συμβεί σχεδόν 50 χρόνια.

Μια πολυήμερη κακοκαιρία επηρέασε τη χώρα μας από την Κυριακή 21 Αυγούστου, μια καιρική κατάσταση πολύ σπάνια γι' αυτή την εποχή.

Η τελευταία φορά που υπήρξε στην Ελλάδα πολυήμερη κακοκαιρία μέσα στο καλοκαίρι, η οποία να επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ήταν πριν από 47 χρόνια και συγκεκριμένα από 30 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 1975.

Το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσίασε πέντε ερωταπαντήσεις σχετικά με την κακοκαιρία και τις επιπτώσεις της.

1) Γιατί έβρεχε τόσες ημέρες στη χώρα μας;

Βασική αιτία για τις πολυήμερες, έντονες και εκτεταμένες βροχοπτώσεις αποτέλεσε μια ατμοσφαιρική διαταραχή στην ανώτερη τροπόσφαιρα, η οποία προερχόμενη από τον Β. Ατλαντικό κινήθηκε αρχικά προς την ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και των ΒΔ Βαλκανίων στην πρώτη φάση της κακοκαιρίας, επιδεινώνοντας έτσι σταδιακά τον καιρό στην χώρα μας κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου 20-21/08 στα κεντρικά και βόρεια.

Στην συνέχεια και κατά το χρονικό διάστημα 22-23/08 (δεύτερη φάση της κακοκαιρίας) η ατμοσφαιρική διαταραχή κινήθηκε αργά προς την περιοχή μας επιδεινώνοντας περαιτέρω τον καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας.

Κατά το χρονικό διάστημα 24-26/08 (τρίτη φάση της κακοκαιρίας) η ατμοσφαιρική διαταραχή είχε πλέον αποκοπεί από τη γενική κυκλοφορία και ως αποκομμένο χαμηλό ή "ψυχρή λίμνη" διατηρήθηκε σχεδόν στάσιμη πάνω από την χώρα μας για τρεις ημέρες. Κατά την διάρκεια της τρίτης φάσης της κακοκαιρίας και καθώς η "ψυχρή λίμνη" στροβιλιζόταν σχεδόν στάσιμη πάνω από την χώρα μας, συνδυαζόμενη με τις υπάρχουσες υγρές και ασταθείς αέριες μάζες, προκάλεσε τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα.

2) Πού έβρεξε περισσότερο;

Στο σύνολο των ημερών της κακοκαιρίας έβρεξε σημαντικά σε όλη σχεδόν την επικράτεια, με εξαίρεση τα πολύ χαμηλά ύψη βροχής στη Δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου. Οι περιοχές με το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής ήσαν: Αμφίκλεια (156 χιλιοστά), Κάβο Ντόρο (155), Ζαγορά (121), Πολύγυρος (117), Ίσωμα Κιλκίς (111), 'Αρδασσα (107), Μέτσοβο (106) και Βελβεντό (103). Σημειώνεται επίσης ότι στην Αττική έβρεξε για έξι συνεχόμενες ημέρες.

3) Πόσοι κεραυνοί έπεσαν συνολικά;

Η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Συνολικά πάνω από 115.000 κεραυνοί κατεγράφησαν από το δίκτυο ανίχνευσης κεραυνών ΖΕΥΣ του ΕΑΑ/Meteo.gr. Η ημέρα με την εντονότερη κεραυνική δραστηριότητα ήταν η Τετάρτη 24 Αυγούστου με 52.000 κεραυνούς να καταγράφονται σε όλη τη χώρα.





4) Πόσες ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία;

Η πολυήμερη κακοκαιρία προκάλεσε πολύ μεγάλο αριθμό προβλημάτων σε πολλές περιοχές της χώρας, ένα θύμα καταγράφηκε από κεραυνό στην περιοχή της Δράμας την πρώτη ημέρα της κακοκαιρίας, ενώ σημειώθηκαν πολύ περισσότερα προβλήματα μικρής κλίμακας.

5) Από πότε έχει να συμβεί κάτι παρόμοιο μήνα Αύγουστο;

Η τελευταία φορά που είχαμε στη χώρα μας πολυήμερη κακοκαιρία μέσα στο καλοκαίρι η οποία να επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ήταν πριν από 47 χρόνια και συγκεκριμένα τη χρονική περίοδο από 30 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου του 1975.

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική μπάσκετ: Με απουσίες κόντρα στο Βέλγιο

Μετρό: Κλειστοί 3 σταθμοί και την Κυριακή

Αλίκη Διπλαράκου: Η πρώτη Ελληνίδα που αναδείχθηκε “Μις Ευρώπη”