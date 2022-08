Κόσμος

Πακιστάν - Πλημμύρες: Περισσότεροι από 1000 νεκροί (συγκλονιστικές εικόνες)

Σοκ προκαλούν τα βίντεο με ανθρώπους να παρασύρονται από χειμάρρους. Εθνική τραγωδία από τους μουσώνες. Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει ανέστιοι, ένα εκατομμύριο σπίτια έχουν “διαλυθεί”.

Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί στο Πακιστάν από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, από τις βροχές των μουσώνων, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η πακιστανική Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (NDMA).

Το τελευταίο 24ωρο, 119 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 1.033, ενώ οι καταρρακτώδεις βροχές συνεχίζονται και σήμερα σε κάποια μέρη της χώρας.

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου, μέσω των social media:

*A man sacrificed his life to save many lives.*

*We are proud of such young people*

*May Allah grant him a high place in Paradise?*#FloodinPakistan #Charsadda #???????_?????_?????_?????? #PakistanFloods pic.twitter.com/d124ViquWY — ???? ????? ?????? (@HSR004) August 27, 2022

Terrible torrents in Pakistan, destroying thousands of homes and displacing hundreds of thousands of citizens. Our religious and humanitarian duty is to move quickly to help.#FloodsInPakistan #PakistanFloods pic.twitter.com/IcRxtjzh1Q — ?.???????? ????????? (@Abdulla_Alamadi) August 26, 2022

Περισσότεροι από 33 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή ένας στους επτά κατοίκους του Πακιστάν, έχει επίσης πληγεί σοβαρά από τις πλημμύρες και σχεδόν ένα εκατομμύριο σπίτια έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με την πακιστανική κυβέρνηση.

Η NDMA σημείωσε ότι περισσότερα από 800.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης καταστράφηκαν από την κακοκαιρία, όπως και περισσότερα από 3.400 χιλιόμετρα οδοστρώματος του οδικού δικτύου της χώρας, ενώ 149 γέφυρες παρασύρθηκαν από τα νερά.

A section of the vital Karakoram Highway has collapsed after severely-flooding river swept away the foundation rock and soil underneath it in Kohistan. #Pakistan #PakistanFloods pic.twitter.com/v4DJ9MqAhE — Intel Consortium (HADR-FLOODS) (@INTELPSF) August 26, 2022

Οι μουσώνες, που διαρκούν συνήθως από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, είναι σημαντικοί για την άρδευση των καλλιεργειών και για την πλήρωση των υδάτινων πόρων στην ινδική υποήπειρο. Όμως κάθε χρόνο προκαλούν επίσης καταστροφές και τραγωδίες.

Χιλιάδες άνθρωποι που ζουν κοντά σε ποτάμια τα οποία έχουν φουσκώσει από τις καταρρακτώδεις βροχές, έλαβαν εντολή να εκκενώσουν τις περιοχές αυτές.

Πολλοί ποταμοί στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα, που χαρακτηρίζεται από βαθιές κοιλάδες ανάμεσα σε ορεινούς όγκους, υπερχείλισαν λόγω των μουσώνων και τα νερά κατέστρεψαν δεκάδες κτήρια, μεταξύ των οποίων ήταν ένα ξενοδοχείο 150 δωματίων, που γκρεμίστηκε από τα ορμητικά νερά.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι φετινές πλημμύρες είναι συγκρίσιμες με εκείνες του 2010, όταν 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και το ένα πέμπτο της χώρας βρέθηκε βυθισμένο κάτω από τα νερά.

Οι Πακιστανοί αξιωματούχοι αποδίδουν αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες στην κλιματική αλλαγή, δηλώνοντας ότι η χώρα τους υφίσταται αδίκως τις συνέπειες των ανεύθυνων περιβαλλοντικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Η κυβέρνηση κήρυξε την Παρασκευή την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κινητοποίησε τον στρατό για να αντιμετωπίσει αυτή τη «σπάνιου εύρους καταστροφή», όπως την χαρακτήρισε η υπουργός Κλιματικής Αλλαγής Σέρι Ρέχμαν.

