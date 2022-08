Κοινωνία

Πιλότος λιποθύμησε εν ώρα πτήσης – Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην Θεσσαλονίκη

Τρόμος για τους επιβάτες της πτήσης που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ.



Αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη λόγω αδιαθεσίας του πιλότου πραγματοποίησε αεροπλάνο της εταιρείας Jet2 που πραγματοποιούσε την πτήση Μπέρμιγχαμ-Αττάλεια πριν από λίγες ημέρες.

Ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στα 30.000 πόδια, οι αεροσυνοδοί του αεροπλάνου ενημέρωσαν τους επιβάτες ότι ο πιλότος είχε λιποθυμήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Αυγούστου ενώ το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ.

Τρόμος από τις αναταράξεις

Έπιβάτης της πτήσης LS1239 μιλώντας στο Birmingham Live δήλωσε ότι το χάος ξεκίνησε όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης στο αεροπλάνο υπήρξαν αναταράξεις. «Ενώ ήμασταν όλοι καθισμένοι, παρατηρήσαμε ότι κάτι συνέβαινε στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου. Νομίζαμε ότι κάποιος είχε τραυματιστεί στην τουαλέτα ενώ υπήρξαν αναταράξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μας είπαν ότι θα προσγειωθούμε στην Ελλάδα λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης», συμπλήρωσε.

Εκπρόσωπος της Jet2 δήλωσε για το περιστατικό ότι: «Η πτήση LS1239 από το Μπέρμιγχαμ προς την Αττάλεια εξετράπη της πορείας προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ως προληπτικό μέτρο την Τρίτη 23 Αυγούστου λόγω αδιαθεσίας ενός εκ των πιλότων. Ένα πλήρωμα μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε πελάτες στο δρόμο τους για την Αττάλεια το ίδιο βράδυ. Ενημερώσαμε τους επιβάτες μας το συντομότερο δυνατό και οι ομάδες μας εργάστηκαν εξαιρετικά σκληρά για να τους φροντίσουν όλους. Θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη από οποιονδήποτε επηρεάστηκε από αυτήν την απρόβλεπτη καθυστέρηση», κατέληξε.

Το αεροπλάνο παρέμεινε στο αεροδρόμιο του «Μακεδονία» για τουλάχιστον μια ώρα, ενώ έφθασε στον τελικό προορισμό του έπειτα από καθυστέρηση οκτώ ωρών.

