Ζώδια

Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκρηκτική και συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Η Κυριακή δεν θα θυμίζει μικρή γιορτή για αρκετούς από μας, καθώς η ατμόσφαιρα θα είναι αρκετά τεταμένη και θα θυμίζει πολύ από ηφαίστειο που ετοιμάζεται να εκραγεί. Η συναισθηματική μας φόρτιση θα είναι μεγάλη, εξ αιτίας όλων αυτών που έχουμε μαζέψει μέσα μας και με την πρώτη αφορμή θα βγουν στην επιφάνεια, ικανά να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Καχυποψία, ζήλεια, απολυτότητα, τάση εκδικητικότητας και οργή για ανθρώπους που μας έχουν βλάψει θα μας κάνει να χάσουμε τον έλεγχο. Από την άλλη ίσως ήρθε η στιγμή να διαγράψουμε οριστικά πρόσωπα και καταστάσεις, να κόψουμε δια παντός κακές συνήθειες του παρελθόντος και να κάνουμε ένα restart, να ξεκινήσουμε από το 0, σαν άλλοι φοίνικες που ξαναγεννιούνται από τη στάχτη τους. Το ίδιο ισχύει και για σχέσεις, έρωτες και συνεργασίες που έκλεισαν τον κύκλο τους και δεν έχουν τίποτα να μας προσφέρουν ή μας ταλαιπωρούν.

ΚΡΙΟΣ

Αρκετές επιπλοκές, ακυρώσεις, αλλά και παρεξηγήσεις θα χαλάσουν τη διάθεσή σας και ενδεχομένως να σας δημιουργήσουν έντονο εκνευρισμό, που μπορεί να οδηγήσει σε τσακωμό με τον άνθρωπό σας. Γενικά, η ατμόσφαιρα δεν θα είναι ευχάριστη αυτό το παρασκευοσαββατοκύριακο, καθώς τόσο στα εργασιακά, όσο και στα οικονομικά σας θα προκύψουν διάφορα προβλήματα, είτε εξ αιτίας κάποιων εντάσεων στις σχέσεις σας με τους συναδέλφους σας γιατί θα υποψιαστείτε ότι σας βάζουν τρικλοποδιές είτε εξ αιτίας κακών χειρισμών σας. Ερωτικά, επίσης, θα πιεστείτε αφόρητα και ενδεχομένως να δεχτείτε και μια είδους επίθεση για την επιπόλαια συμπεριφορά σας.

ΤΑΥΡΟΣ

Η Νέα Σελήνη στον 5ο ηλιακό σας οίκο σας προσφέρει έντονο ερωτισμό και πάθος, δίνοντάς σας την ευκαιρία, ακόμα και να βρείτε το πρόσωπο που θα μιλήσει κατευθείαν στην καρδιά σας. Ωστόσο, τα καλά θα κάνουν ένα σύντομο διάλειμμα, καθώς στα επαγγελματικά, οι συνεργασίες σας θα δοκιμαστούν και οι σχέσεις σας με τους συναδέλφους σας θα περάσουν κρίση και ενδεχομένως με κάποιους να διακόψετε οριστικά τις επαφές σας. Μια ζημιά στο σπίτι, επίσης, μπορεί να σας κάνει έξω φρενών. Εκτός αυτού, λειτουργείτε παρορμητικά, χάνετε τον έλεγχο και εξ αιτίας ακόμα και μιας έντονης ζήλειας μπορεί να τελειώσετε μια κατάσταση που μόλις είχε ξεκινήσει.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Το τριήμερο αυτό, αν εξαιρέσετε την Παρασκευή που θα βγείτε και θα συναντήσετε πολλούς φίλους και αγαπημένα σας πρόσωπα, αναμένεται αρκετά δύσκολο, γι’ αυτό οπλιστείτε με ψυχραιμία. Η Νέα Σελήνη που γίνεται στον 4ο οίκο σας θα δημιουργήσει μια αναστάτωση στην οικογένειά σας, ενώ δεν αποκλείεται και εμπλοκές με ένα ακίνητο ή με προβλήματα στο σπίτι σας. Από την άλλη, η Κυριακή κάποιες δυσάρεστες ειδήσεις που αφορούν σε στενούς συγγενείς σας ή μια βλάβη που δεν επιδιορθώνεται στον εξοπλισμό σας θα σας χαλάσουν παντελώς τη διάθεση. Ερωτικά, πάντως φαίνεται να κάνετε αλλαγή πλεύσης, αφού η κατάσταση δε φαίνεται να εξελίσσεται, όπως ελπίζατε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Τα νεύρα σας την Παρασκευή θα είναι πολλά, αφού η κακή συνεννόηση με ένα μέλος της οικογένειάς σας ή μια ζημιά μπορεί να σας κοστίσει σε χρόνο και χρήμα. Από την άλλη η Νέα Σελήνη σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε κάποιες επαφές που μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμες για το επαγγελματικό σας μέλλον. Την Κυριακή, ωστόσο, η έκβαση μιας ερωτικής σας υπόθεσης θα σας στενοχωρήσει, είτε γιατί θα επέλθει ένα πρόωρο τέλος λόγω εξωτερικών συνθηκών είτε εξ αιτίας της αποκάλυψης του πραγματικού χαρακτήρα του ανθρώπου και μάλιστα σε μια φάση που ήσασταν έτοιμοι να τα παίξετε όλα για όλα.

ΛΕΩΝ

Παρασκευή και Σάββατο θα ευχαριστηθείτε με όλη σας την ψυχή, καθώς θα διασκεδάσετε, θα συναντήσετε αρκετούς ανθρώπους, ενώ με τη Νέα Σελήνη η σεξουαλικότητα που αναδύετε θα σας κάνει ακαταμάχητους και ένα ερωτικό ειδύλλιο είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει που θα σας χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές. Και οικονομικά όμως μπορεί να σας ευνοήσει είτε από ένα κέρδος που δεν περιμένατε είτε από μια συμφωνία που θα κλείσετε. Η Κυριακή, ωστόσο, θα σας δυσκολέψει αρκετά, αφού θα επανεμφανιστούν τόσο προβλήματα με το ταίρι σας, όσο και με την οικογένειά σας που νομίζατε ότι είχαν ξεπεραστεί κι ενδεχομένως να βρεθείτε σε απόγνωση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Και η Παρασκευή και το Σάββατο κυρίως με τη Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας εξυπηρετούν άριστα τους σκοπούς σου, αφού η μεν πρώτη σας ξυπνά ένα ρισκαδόρικο στοιχείο και θα κάνετε κάποιες κινήσεις στα εργασιακά σας που θα έχουν αντίκτυπο και στα οικονομικά σας και το δεύτερο απλά σας κάνει πρωταγωνιστή των εξελίξεων της περιόδου. Έχετε όλα τα προσόντα να πετύχετε τους επαγγελματικούς και ερωτικούς σας στόχους και μάλιστα, χωρίς να καταβάλετε μεγάλη προσπάθεια. Αρκεί να έχετε μελετήσει καλά τους αντιπάλους ή συν-διεκδικητές σας. Η Κυριακή σας ξυπνά την «σκοτεινή» σας πλευρά και ενδεχομένως να θελήσετε ή να κάνετε σκέψεις για να πάρετε το αίμα σας πίσω απ’ όσους σας έβλαψαν.

ΖΥΓΟΣ

Η Παρασκευή είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας, αφού και ενέργεια έχετε και θα βγάλετε τον ενθουσιώδη και αυθόρμητο εαυτό σας που θα σας κάνει συμπαθείς σε αρκετούς ανθρώπους, αλλά και να κάνετε μια γνωριμία ερωτικής φύσεως. Το Σάββατο θα είστε πιο εσωστρεφείς και ίσως πέσετε ψυχολογικά, κάνοντας μια σύντομη αναδρομή του παρελθόντος σας. Θα σας βοηθήσει όμως να πάρετε και αποφάσεις που αφορούν στα εργασιακά σας. Η Κυριακή σας ξυπνά έντονες σεξουαλικές ανάγκες που σας σπρώχνουν να τις ικανοποιήσετε, καλό θα ήταν όμως να έχετε επίγνωση που μπλέκετε. Αν έχετε σχέση, μια έντονη ζήλεια είναι επίσης πιθανή.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Μια ένταση στη δουλειά σας είναι πιθανή, ενδεχομένως όμως και ο όγκος της δουλειάς που πρέπει να βγάλετε να είναι μεγάλος και να νιώσετε στο τέλος της Παρασκευής εντελώς εξαντλημένοι. Η Νέα Σελήνη το Σάββατο σας καλεί να κοινωνικοποιηθείτε και καλό είναι να την ακούσετε, αφού πιθανόν να κάνετε μια γνωριμία αρκετά σημαντική για το μέλλον σας. Η Κυριακή σας βρίσκει μέσα στην ένταση, καθώς προβλήματα με τη σχέση σας εξ αιτίας κάποιων θεμάτων που θα επανέλθουν στην επιφάνεια, θα σας σπρώξουν σε γενικό ξεκαθάρισμα. Από την άλλη, στα ερωτικά σας μπορεί να τελειώσετε μια κατάσταση που τραβάει καιρό και βλέπετε ότι πλέον δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φτιάξουν τα πράγματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η Παρασκευή θα είναι η καλύτερή σας μέρα γιατί θα έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να ανταλλάξετε απόψεις αλλά και να συναναστραφείτε με αρκετό κόσμο. Με τη Νέα Σελήνη στον 10ο οίκο σας θα σας γίνει μια επαγγελματική πρόταση που όμως θα χρειαστεί να ερευνήσετε αρκετά πριν πάρετε την τελική σας απόφαση. Από την άλλη, θα μάθετε ότι υπάρχουν και κάποια άτομα που σας ανταγωνίζονται που δε σας είχε περάσει καν από το μυαλό. Η Κυριακή θα σας ρίξει ψυχολογικά, καθώς θα ανακαλύψετε ότι λέγονται συκοφαντίες για σας από ανθρώπους που θεωρούσατε ότι είναι κοντά σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Παρεξηγήσεις και τσακωμούς έχει η Παρασκευή που ενδεχομένως να αφορούν και σε μια ερωτική σας υπόθεση, αν δοθούν όμως οι απαραίτητες εξηγήσεις, θα ξεπεραστούν. Η Νέα Σελήνη στον φιλικό σας Σκορπιό θα σας ανεβάσει τη διάθεση, θα σας κάνει πιο θελκτικούς, ενώ υπάρχει περίπτωση ο… φτερωτός θεός να σας πετύχει τυχαία σε κάποια μετακίνηση ή ταξίδι σας. Η Κυριακή θα βλάψει σοβαρά το ηθικό σας ή θα το καταρρακώσει τελείως, αφού ένα πρόσωπο θα βάλει τέλος στην ιστορία σας, κατηγορώντας σας για διάφορα που δεν ευσταθούν, κυρίως για το ότι το κοροϊδεύετε και παίζετε μαζί του.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Είστε έτοιμοι να αναλάβετε δράση και να κάνετε ό,τι θέλετε πολύ, το θέμα είναι ότι λειτουργείτε παρορμητικά και τα αποτελέσματά σας δεν θα είναι τα καλύτερα, γι’ αυτό ελέγξτε τον αυθορμητισμό σας. Τόσο στα ερωτικά, όσο και στα επαγγελματικά σας μια πίκρα μπορεί να την πάρετε, όμως έχετε και την ευκαιρία να ξεκαθαρίστε το τοπίο σε όλων των ειδών τις σχέσεις σας. Ίσως με πόνο ψυχής διώξετε από κοντά σας πρόσωπα που μπορεί να κλονίσουν την εμπιστοσύνη σας. Ερωτικά, ένα πάθος μπορεί να σας τυφλώσει αλλά θα αποδειχθεί… ζημιογόνο, αν υποκύψετε γιατί θα αντιμετωπίσετε ζήλειες και τάσεις ελέγχου.

ΙΧΘΥΣ

Η Νέα Σελήνη στον άξονά σας, έρχεται να σας αναγκάσει να κάνετε αλλαγές στις σχέσεις σας και τις συνεργασίες σας, ενώ είναι πιθανή και η δημιουργία νέων, όπως επίσης κι ενός έρωτα που θα είναι σαρωτικός. Από την άλλη, ενδεχομένως να αναγκαστείτε να κόψετε κάποιες κακές διατροφικές συνήθειες. Θα σας αποκαλυφθούν κάποια κινήσεις ή λόγια που έχουν ειπωθεί που θα σας φανούν αρκετά χρήσιμα γιατί θα μπορέσετε να πάρετε έγκαιρα τα μέτρα σας και βέβαια να ξεχωρίσετε εύκολα τους φίλους από τους εχθρούς σας είτε στο κοινωνικό είτε στο εργασιακό σας περιβάλλον. Βέβαια καλό είναι να μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις γιατί μπορεί κάποια από αυτά που θα μάθετε να είναι προϊόν ανταγωνισμού.

Πηγή: glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία τον Αύγουστο: το 1975 και οι απαντήσεις για το φαινόμενο

Έγκλημα στην Αίγινα: ο σκούφος, τα λάθη και οι “συνεργοί”

Πόλο - Παγκόσμιο κορασίδων: Ασημένιο μετάλλιο για την εθνική