Παράξενα

Ιωάννινα: Έσερνε γάιδαρο με το αυτοκίνητο για ένα χιλιόμετρο (σκληρές εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ζώο ταλαιπωρημένο και με πληγές έμεινε στην άκρη του δρόμου. Άφαντος ο οδηγός του αγροτικού.



Πρωτοφανές για την περιοχή είναι το συμβάν με τον βασανισμό γαϊδάρου στο Γραμμένο του Δήμου Ζίτσας, στα Ιωάννινα.

Κάτοικος της περιοχής –καταγγέλλεται μάλιστα ότι πρόκειται για αυτοδιοικητκό παράγοντα- έσερνε τον γάιδαρο με το αγροτικό του αυτοκίνητο για απόσταση μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου.

Ο δρόμος του χωριού γέμισε αίματα και όταν κάτοικοι έσπευσαν να τον σταματήσουν και να τον επιπλήξουν ο ίδιος ισχυριζόταν ότι δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί!

Το ζώο ταλαιπωρημένο και με πληγές έμεινε για λίγη ώρα στην άκρη του δρόμου και στη συνέχεια φαίνεται ότι ο ίδιος το απομάκρυνε.

Στο χωριό επικράτησε αναστάτωση, κλήθηκε η Αστυνομία και φιλοζωικές οργανώσεις.

Ο ίδιος έχει εξαφανιστεί και αναζητείται από την Αστυνομία.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το φιλοζωικό σωματείο Ιωαννίνων Κι.Δι.Ζω. μέλη του οποίου βρέθηκαν στο Γραμμένο, «ψάχναμε το δύστυχο ζώο για ώρες μήπως και σταθεί δυνατό να το σώσουμε.. Αντ΄αυτού βρήκαμε σπλάχνα από μεγάλο ζώο στην καρότσα του αγροτικού οχήματος να κατασπαράσσονται από πολλά εξαθλιωμένα σκυλιά έξω από τον στάβλο του».

Μάλιστα το φιλοζωϊκό σωματείο στην σελίδα του στο Facebook έχει αναρτήσει και βίντεο με το πληγωμένο ζώο, ωστόσο το Ant1news.gr δεν το αναδημοσιεύει, καθώς περιέχει πολύ σκληρές εικόνες.

Τα σπλάχνα έχουν μεταφερθεί στην Κτηνιατρική Υπηρεσία ενώ η έρευνα της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη.

Η η ευαισθητοποίηση των κατοίκων του χωριού ήταν τεράστια όπως και η κινητοποίηση που έκαναν για να σωθεί το γαϊδουράκι από την βάναυση κακοποίηση.

Πηγή: epiruspost.gr, facebook/Κι.Δι.Ζω Ιωάννινα

Ειδήσεις σήμερα:

“Εκκλησία των Εθνών”: Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες (εικόνες)

Πιλότος λιποθύμησε εν ώρα πτήσης – Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην Θεσσαλονίκη

Κεραμέως - Σχολεία: Τι θα γίνεται αν υπάρχει κρούσμα κορονοϊού