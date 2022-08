Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Το συγκινητικό μήνυμα στην Σερένα Γουίλιαμς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το US Open είναι το τελευταίο Γκραν Σλαμ στην πλούσια καριέρα της Σερένα Γουίλιαμς και Έλληνας πρωταθλητής θέλησε να την αποχαιρετήσει.



Το US Open θα αποτελέσει το τελευταίο Γκραν Σλαμ στην πλούσια καριέρα της Σερένα Γουίλιαμς, η οποία αμέσως μετά θα... κρεμάσει τη ρακέτα της. Ενόψει της αποχώρησης της 40χρονης από την ενεργό δράση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έστειλε μέσω της κάμερας του Eurosport το δικό του μήνυμα στη «Βασίλισσα» του παγκοσμίου τένις, εκφράζοντας τον απεριόριστο σεβασμό που τρέφει προς το πρόσωπο της.

«Θέλω να σε συγχαρώ για τη φοβερή καριέρα σου, είσαι η μοναδική τενίστρια που έχει κάνει άσο απέναντί μου, οπότε συγχαρητήρια -και- γι' αυτό. Δεν ήταν πολύ διασκεδαστικό για εμένα, αλλά τρέφω απεριόριστο σεβασμό για όλα όσα έχεις προσφέρει στο άθλημά μας», είπε αρχικά ο Έλληνας πρωταθλητής, συνεχίζοντας: «Είμαι περισσότερο από εμπνευσμένος, από το γεγονός ότι έχω περάσει αρκετό χρόνο μαζί σου στο Tour και σου εύχομαι καλή επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου. Ελπίζω, να επιστρέψεις στο επαγγελματικό τένις, ως προπονήτρια, παρέα με την Ολύμπια.

Το πιο σημαντικό πράγμα, είναι ότι είσαι μια εξαιρετική μητέρα. Το βλέπω με τα μάτια μου τα τελευταία δυο χρόνια. Μείνε χαρούμενη και απόλαυσε τις στιγμές σου εκτός Tour».

Το μήνυμα του Στέφανου Τσιτσιπά προς την Serena Williams ?? @steftsitsipas | @serenawilliams



?????? #Tennis #USOpen https://t.co/Kk6yjfPhik pic.twitter.com/MB6IEyD1nD

— Eurosport Greece (@EurosportGR) August 27, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

NBA: Ο Αρίνας επιμένει στην... υποτίμηση του Αντετοκούνμπο

Πιλότος λιποθύμησε εν ώρα πτήσης – Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην Θεσσαλονίκη

Έγκλημα στην Αίγινα: ο σκούφος, τα λάθη και οι “συνεργοί”