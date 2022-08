Κοινωνία

Κουφονήσια: σε δύο ανθρώπους ανήκουν τα οστά στις σακούλες

Σε εξέλιξη το θρίλερ στα Κουφονήσια. Πιθανόν σε έφηβο ανήκει η μια σορός. Ποια σενάρια εξετάζουν οι Αρχές.



Ένα θρίλερ εξελίσσεται στο Κάτω Κουφονήσι από το μεσημέρι του Σαββάτου, οπότε και ο κυβερνήτης θαλαμηγού εντόπισε μέλη δυο ανθρώπινων σκελετών.

Με μία πρώτη εκτίμηση τα οστά ανήκουν σε ενήλικα και έφηβο και μεταφέρθηκαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά για περεταίρω διερεύνηση.

Ο Ιταλός κυβερνήτης μίας θαλαμηγού εντόπισε αργά το μεσημέρι του Σαββάτου δύο σακούλες στην παραλία Φυκιό, στο Κάτω Κουφονήσι. Μέσα σε αυτές είδε ότι υπήρχαν οστά και αμέσως ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές.

Τα στελέχη του Λιμεναρχείου Νάξου έσπευσαν στην περιοχή, περισυνέλλεξαν τα υπολείμματα των σορών και τα μετέφεραν με δύο ξεχωριστούς σάκους στο νοσοκομείο της Νάξου, για μία πρώτη εκτίμηση από ορθοπεδικό.

Δυστυχώς, όμως, και τα υπόλοιπα οστά φαίνεται πως ανήκουν σε άνθρωπο, αλλά μικρότερης ηλικίας.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου Νάξου, Βασίλη Ραπτάκη κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για έναν ενήλικα και έναν έφηβο, που εικάζεται ότι ήταν νεκροί για περισσότερο από ένα χρόνο.

Και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, από την εικόνα των οστών οι γιατροί θεωρούν ότι ο θάνατος επήλθε αρκετούς μήνες νωρίτερα.

Τα οστά μεταφέρθηκαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία για περεταίρω διερεύνηση.

Αν και μέχρι αυτήν την ώρα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά, το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό της εγκληματικής ενέργειας.

