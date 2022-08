Παράξενα

Λίμνη Πλαστήρα: Γουλιανός - γίγας ψαρεύτηκε με καλάμι (εικόνες)

Πόσο μήκος έχει το ψάρι και ποιο ειναι το βάρος του. Που κατέληξε με απόφαση των δύο φίλων που το έπιασαν, οι οποίοι ασχολούνται και με την αθλητική αλιεία.

Τον μεγαλύτερο γουλιανό, που έχει αλιευθεί στη λίμνη Πλαστήρα με καλάμι και έναν από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα κατάφεραν να ψαρέψουν δύο συμπολίτες το βράδυ της Παρασκευής 26 Αυγούστου.

Όπως ανέφερε ο ένας εξ αυτών και συγκεκριμένα ο κ. Ηλίας Χαλιμούρδας, το γατόψαρο τσίμπησε στις 11 το βράδυ και χρειάστηκε μάχη 2 ωρών για να μπορέσουν να το βγάλουν από το νερό.

Το μήκος του γουλιανού ήταν 2,40 μέτρα αλλά δεν κατέστη δυνατόν να ζυγιστεί γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα και η παραμονή του για επιπλέον χρόνο έξω από το νερό θα έθετε σε κίνδυνο την ζωή του.

΄Έτσι ο κ. Ηλ. Χαλιμούρδας και ο κ. Κ. Φιλίππου επέλεξαν να μην το διακινδυνεύσουν και ο γουλιανός απελευθερώθηκε στα φιλόξενα νερά της λίμνης αμέσως μετά τη φωτογράφιση. Θεωρείται πάντως βέβαιο πως το βάρος του ξεπερνούσε αρκετά τα 80 κιλά, ίσως και τα 90.

Οι δύο συμπολίτες πέραν της επαγγελματικής ενασχόλησης του ενός με είδη αλιείας είναι μέλη αλιευτικού συλλόγου που ασχολείται με το αθλητικό κομμάτι του ψαρέματος και ότι βγαίνει από την λίμνη επιστρέφει σε αυτή.

Πηγή: karditsalive.net

