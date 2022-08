Παράξενα

Ιωάννινα: Συνελήφθη ο άνδρας που έσερνε γάιδαρο με το αυτοκίνητο του

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν στο σπίτι του και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Ζίτσας. Τι υποστήριξε ο ίδιος για το περιστατικό.



Συνελήφθη, το μεσημέρι της Κυριακής, ο 63χρονος ο οποίος φέρεται να κακοποίησε το γαϊδούρι του, καθώς το είχε δεμένο και το έσερνε από την καρότσα του αγροτικού του αυτοκινήτου, σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων στο Γραμμένο Ιωαννίνων.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν στο σπίτι του και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Ζίτσας.

??Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας που αφορούσε κακοποίηση ζώου ιδιοκτησίας του, που έγινε χθες το απόγευμα σε περιοχή των #Ιωαννίνων.



?Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων. pic.twitter.com/Jwjb41ZQUJ — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 28, 2022

Σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση για την υπόθεση, ωστόσο, ο ίδιος υποστηρίζει ότι ήταν ατύχημα και δεν είχε κακές προθέσεις για το ζώο του.

Ο άνδρας φέρεται να έσερνε τον γάιδαρο με το αγροτικό του αυτοκίνητο για απόσταση μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου.

Ο δρόμος του χωριού γέμισε αίματα και όταν κάτοικοι έσπευσαν να τον σταματήσουν και να τον επιπλήξουν ο ίδιος ισχυριζόταν ότι δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί!

Το ζώο ταλαιπωρημένο και με πληγές έμεινε για λίγη ώρα στην άκρη του δρόμου και στη συνέχεια φαίνεται ότι ο ίδιος το απομάκρυνε.

Στο χωριό επικράτησε αναστάτωση, κλήθηκε η Αστυνομία και φιλοζωικές οργανώσεις.

