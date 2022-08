Παράξενα

Έτρωγε κεμπάπ σε διαμαρτυρία vegans (βίντεο)

Ο άνδρας, απτόητος, συνέχιζε να απολαμβάνει το ηρύμα του παρά τις φωνές των διαδηλωτών.

Ένα ίδιαίτερο περιστατικό, συνέβη σε πορεία διαμαρτυρίας στη Νέα Υόρκη.

Σε μία διαμαρτυρία vegans στους δρόμους της πόλης, εμφανίστηκε ένας άνδρας ο οποίος, έτρωγε κρέας,

Οι διαμαρτυρόμενοι τον έβριζαν και του φώναζαν "σκοτώνετε τα ζώα" και "είσαι αηδιαστηκός" όμως εκείνος, συνέχισε απτόητος να απολαμβάνει το γεύμα του δίχως να αντιδρά.

ABD'nin New York sehrinde bir adam, hayvan haklar? savunucular?n?n eylem yapt?g? alanda vegan aktivistlerin kars?s?na gecerek sis kebap yedi.

