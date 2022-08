Πολιτική

Αποκλειστικό ΑΝΤ1 - Μεταναστευτικό: καταγγελίες για επίθεση στην Τουρκική μεθόριο (βίντεο)

Η κάμερα του ΑΝΤ1, συνάντησε ομάδες μεταναστών και ντόπιους στη Βόρεια Ελλάδα. Οι ιστορίες, το ταξίδι με τον κίνδυνο και οι διακινητές.

Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία προς την Βόρεια Ελλάδα. Οι μετανάστες ακολουθούν τις σιδηροδρομικές γραμμές μέχρι και τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία για να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ο ΑΝΤ1 συνάντησε μία ομάδα μεταναστών κοντά στο Μικρόδασος Κιλκίς οι οποίοι κατήγγειλαν ότι κακοποιήθηκαν στην Τουρκική μεθόριο.

Όπως αναφέρουν, έζησαν τον εφιάλτη όταν δέχθηκαν επίθεση στην τουρκική μεθόριο, και συγκεκριμένα δήλωσαν: «Πήραν πολλά λεφτά από μας. Είναι πολύ επικίνδυνα. Καποιοι εκει είναι τραυματισμένοι»

Συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες σχετικά με την εκμετάλλευση που υφίστανται, τα κυκλώματα διακινητών και τις συμμορίες ομοεθνών των μεταναστών. Στην είσοδο του χωριού Μικρόδασος η κάμερα του ΑΝΤ1, συνάντησε μια ομάδα μεταναστών, περίπου 10 ατόμων, τα οποία πέρασαν τα σύνορα από την Τουρκία στην Ελλάδα και τώρα προσπαθούν να περάσουν στη Βόρεια Μακεδονία.

Οι μετανάστες κινούνται προς τα βόρεια σύνορα συνήθως σε ομάδες. Η σιδηροδρομική γραμμή είναι οδηγός για αυτούς. Μία πεταμένη τσάντα, μπουκάλια με νερό και χαρτιά φανερώνει ότι πέρασαν από αυτή τη γέφυρα.

Κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν σχετικά με τη ροή των μεταναστών ότι περνούν «Από πέντε δέκα δεκαπέντε αναλόγως τη μερα την ώρα. Εδώ κάτω στον Αξιό υπάρχει μια γέφυρα περπατάνε προσπαθούνε να μπούνε στα Σκόπια, δεν μπορούν και επιστρέφουν».

Όμως εκτός από την Τουρκική μεθόριο, ντόπιοι μιλούν και για συμμορίες ομοεθνών τους που παραμονεύουν. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής, «Μια βραδιά φώναζε ένα παιδάκι βοήθεια 24 ετών, το μαχαιρώσανε εδώ έξω από το χωριό είχε κάποια χρήματα ακούσαμε».

Οι συμμορίες εκμεταλλεύονται τους μετανάστες που κινούνται προς τα σύνορα, γνωρίζοντας ότι διαθέτουν χρήματα για το ταξίδι στην Ευρώπη και είτε τους ληστεύουν, είτε τους εξαπατούν, δήθεν ότι θα τους βοηθήσουν να βγουν από την Ελλάδα.

Και συνεχιζουν οι περιγραφές ντόπιων: «Ορισμένοι θέλουν λύσουν το οικονομικό τους για το ταξίδι τους στην Ευρώπη, γίνονται κλίκες και ληστείες και φόνους μεταξύ τους. Πριν από περίπου ένα μήνα την πέσανε σε μια οικογένεια Σύρων, τους ξυλοφορτώσανε και τους λεηλατήσανε, μια γυναίκα απέβαλλε».

Συνολικά 7.700 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν περάσει στην Ελλάδα από την αρχή του χρόνου.Καθημερινά τον Αύγουστο γίνονται από 1000 έως και 1.700 αποτροπες εισόδου από τον Εβρο. Το Σάββατο μάλιστα συνελήφθησαν έξι διακινητες αλλοδαπών στη Βόρεια Ελλάδα, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις.

