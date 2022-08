Κοινωνία

Σαρωνικός: θαλαμηγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε μια 39χρονη που προσπάθησε να σταματήσει το ιστιοφόρο με το χέρι.

Στο χέρι τραυματίστηκε σοβαρά μία 39χρονη επιβάτης θαλαμηγού, μετά από πρόσκρουση με ιστιοφόρο που είχε υποστεί μηχανική βλάβη στο νησάκι της Υδρούσας στον Σαρωνικό.

Στη θαλαμηγό επέβαιναν δύο άτομα ενώ στο ιστιοφόρο τέσσερα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ιστιοφόρο που είχε μηχανική βλάβη έπεσε πάνω στη θαλαμηγό.

Η 39χρονη επιβάτης της θαλαμηγού προσπάθησε με το χέρι να σταματήσει το ιστιοφόρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στον Ασκληπιείο της Βούλας.

