Οικονομία

Ενέργεια: Νέο υψηλό ρεκόρ στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τη Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο υψηλό ρεκόρ καταγράφουν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας την αυριανή ημέρα.

Νέο υψηλό ρεκόρ καταγράφουν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας την αυριανή ημέρα καθώς η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 697,25 ευρώ ανά μεγαβατώρα με την υψηλή να φθάνει στα 871 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του Χρηματιστηρίου δεν μετακυλίονται στους καταναλωτές καθώς από τον Ιούλιο έχει επιβληθεί πλαφόν στις τιμές ανά μεγαβατώρα που εισπράττουν οι παραγωγοί ρεύματος, ανάλογα με την τεχνολογία. Οι τιμές καταναλωτή για τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση η τιμή της κιλοβατώρας μειώνεται κάτω από τα 15 λεπτά για τους περισσότερους προμηθευτές ενώ υπάρχουν περιπτώσεις μονοψήφιας ή και μηδενικής χρέωσης.

Η ζήτηση ρεύματος αύριο Δευτέρα προβλέπεται να φθάσει στις 319 γιγαβατώρες και καλύπτεται κατά κύριο λόγο από μονάδες φυσικού αερίου (45,9 %), ανανεώσιμες πηγές (19,8 %), λιγνίτες (16,3 %) και υδροηλεκτρικά (8,4 %). Η αύξηση των τιμών είναι αποτέλεσμα της εκτόξευσης της τιμής του φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας πάνω από τα 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Νεκρός ανήλικος που έκανε μπάνιο στην θάλασσα (εικόνες)

Έγκλημα στην Αίγινα: ο σκούφος, τα λάθη και οι “συνεργοί”

Κακοκαιρία τον Αύγουστο: το 1975 και οι απαντήσεις για το φαινόμενο