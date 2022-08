Κόσμος

Πορτογαλία: δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω απεργιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες πτήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν σήμερα από το αεροδρόμιο της Λισαβώνας, τελευταία ημέρα της απεργίας των εργσζομένων εδάφους.

Περίπου 60 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας σήμερα, τελευταία ημέρα της απεργίας που κήρυξε το προσωπικό εδάφους, όπως δείχνουν τα στοιχεία της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης αεροδρομίων ANA.

Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης Portway ζητούν καλύτερα επιδόματα διακοπών και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της ANA, σήμερα ακυρώθηκαν συνολικά 59 πτήσεις (31 αφίξεις και 28 αναχωρήσεις) στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας, το μεγαλύτερο της χώρας.

Ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Ένωσης Εργαζομένων στην Πολιτική Αεροπορία (SINTAC) είπε ότι στην τριήμερη απεργία συμμετείχε σχεδόν το 90% του προσωπικού εδάφους της Portway στα αεροδρόμια της Λισαβόνας και του Πόρτο. Η SINTAC αναμένει ότι συνολικά σήμερα θα ακυρωθούν 70-80 πτήσεις από τη Λισαβόνα και 30-40 από το Πόρτο.

Στη γειτονική Ισπανία η Iberia Express, η θυγατρική χαμηλού κόστους της εταιρείας Iberia, ακύρωσε σήμερα οκτώ πτήσεις εσωτερικού και η EasyJet τέσσερις διεθνείς πτήσεις προς τη Γενεύη και το Λονδίνο.

Το προσωπικό καμπίνας της Iberia Express έχει κηρύξει δεκαήμερη απεργία, που θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, με μισθολογικά αιτήματα. Στην EasyJet απεργούν, για τρίτη φορά εντός του Αυγούστου, οι πιλότοι, ζητώντας να επανέλθουν οι συνθήκες εργασίας τους στο καθεστώς που υπήρχε πριν από την πανδημία και να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συλλογική σύμβαση.

Ειδήσεις σήμερα:

NBA: Ο Αρίνας επιμένει στην... υποτίμηση του Αντετοκούνμπο

Πιλότος λιποθύμησε εν ώρα πτήσης – Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην Θεσσαλονίκη

Έγκλημα στην Αίγινα: ο σκούφος, τα λάθη και οι “συνεργοί”