Γιάννης Αντετοκούνμπο: Χάρισε τη φανέλα του σε αγόρι με κινητικά προβλήματα (εικόνες)

Σε μία συγκινητική κίνηση προέβη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που χάρισε χαμόγελο σε ένα νεαρό αγόρι.

Μετά την μεγαλοπρεπή νίκη της Εθνικής μας Ομάδας μπάσκετ στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, κόντρα στο Βέλγιο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έκανε μια δυγκινητική κίνηση.

Ο NBAer, που είναι ένας από τους διασημότερους παίκτες στον πλανήτη, μετά το τέλος του αγώνα, χάρισε τη φανέλα του σε ένα αγόρι με κινητικά προβλήματα.

Με την κίνηση αυτή, χάρισε ενθουσιασμό και ένα πλατύ χαμόγελο στο παιδί που περιχαρής πήρε την υπογεγραμμένη φανέλα του αγαπημένου του παίκτη.

