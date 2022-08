Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Υπέταξε τον ΟΦΗ στη έδρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός «ξόρκισε» την «κατάρα» του Ηρακλείου και πάτησε κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο πρωτάθλημα με το πόδι στο... γκάζι. Μετά τη νίκη του στην πρεμιέρα κόντρα στον Ιωνικό (1-0), οι «πράσινοι» νίκησαν εκτός έδρας με 2-0 τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, «ξόρκισαν» την «κατάρα» του Ηρακλείου (7,5 χρόνια χωρίς «διπλό» στο «Θ. Βαρδινογιάννης») κι εδραιώθηκαν από νωρίς στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League. Οι Παλάσιος και Σπόραρ σημείωσαν τα δύο γκολ των «πράσινων» που δείχνουν πολύ σοβαρό πρόσωπο στην εκκίνηση της εφετινής σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με διάθεση να ελέγξει το ρυθμό από την αρχή και πήρε προβάδισμα στο σκορ στην πρώτη καλή στιγμή του. Στο 15’ ο Ρούμπεν είδε πολύ ωραία το κενό στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ κι έβγαλε μία εξαιρετική μπαλιά στον Παλάσιος, ο οποίος κατέβασε την μπάλα και με δεξί ευθύβολο, γωνιακό σουτ έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 32’ από πάσα του Αϊτόρ, ο Σπόραρ δοκίμασε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του πέρασε άουτ απ’ το δεξί δοκάρι του Στίβενς.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (33’) ο Αϊτόρ έκανε εξαιρετική σέντρα προς τον Σπόραρ, που βρήκε την μπάλα όσο χρειαζόταν για να σημαδέψει το αριστερό δοκάρι και το βάθος της εστίας του Στίβενς, κάνοντας το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 35’ ο Τσέριν σούταρε μέσα στην περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Βούρο, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Σπόραρ έπιασε κεφαλιά από κοντά λίγο άουτ, έπειτα από κόρνερ του Αϊτόρ.

Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, ο Λάρσον εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα του Παναθηναϊκού και πλάσαρε με το αριστερό πάνω από τα δοκάρια του Μπρινιόλι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να μην πάρει μεγάλα ρίσκα και να διαχειριστεί με ασφάλεια το προβάδισμά του, κρατώντας περισσότερο την μπάλα και ψάχνοντας χώρους για να ξαναχτυπήσει στην επίθεση. Στο 57’ ο Παλάσιος πήρε την μπάλα στον χώρο και σούταρε από τα αριστερά, αλλά μπλόκαρε ο Στίβενς.

Στο 70’ από λάθος συνεννόηση των αμυντικών του Παναθηναϊκού, ο Ντίκο μπήκε στην περιοχή από πλάγια αριστερά και σούταρε δυνατά, αλλά η προσπάθειά του πέρασε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι του Μπρινιόλι.

Στο 82’ ο Στάικος βρήκε χώρο έξω απ’ την περιοχή και σούταρε, αλλά ο Μπρινιόλι έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά αποκρούοντας σε κόρνερ, ενώ στο 86’ ο Μπουζούκης πλάσαρε ελάχιστα άουτ από καλή θέση.

Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο 3-0, όμως τόσο το πλασέ του Βέρμπιτς, όσο και η νέα προσπάθεια του Βαγιαννίδη, σταμάτησαν στον Στίβενς, με τους «πράσινους» να παίρνουν ωστόσο, ένα πολύ μεγάλο «διπλό».

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Ντίκο, Μαρινάκης - Κουρμπέλης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Στίβενς, Μαρινάκης, Γιόχου (64’ Διαμαντής), Βούρος, Γιαννούλης (46’ Μπουζούκης), Ντιουσέ, Μεγιάδο, Λάρσον, Νέιρα (11’ λ. τρ. Ντικό), Τοράρινσον (64’ Γ. Αποστολάκης), Τοράλ (69’ λ. τρ. Στάικος).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σάρλια, Πούγγουρας, Χουάνκαρ (77’ Γκάνεα), Ρούμπεν, Κουρμπέλης (68’ λ.τρ. Βέρμπιτς), Τσέριν, Παλάσιος (86’ Βαγιαννίδης), Αϊτόρ (87’ Φρόκου), Σπόραρ (76’ Ιωαννίδης).

Ειδήσεις σήμερα:

NBA: Ο Αρίνας επιμένει στην... υποτίμηση του Αντετοκούνμπο

Πιλότος λιποθύμησε εν ώρα πτήσης – Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην Θεσσαλονίκη

Έγκλημα στην Αίγινα: ο σκούφος, τα λάθη και οι “συνεργοί”