ΠΑΟΚ - Ατρόμητος: λύτρωση στις καθυστερήσεις για τον δικέφαλο του Βορρά

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια μέσα στην Τούμπα, κερδίζοντας με 2-1 τον Ατρόμητο.

Με γκολ του Κάλεντ Νάρεϊ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο ΠΑΟΚ πέτυχε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια μέσα στην Τούμπα, κερδίζοντας με 2-1 τον Ατρόμητο, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν με πέναλτι του Γιασμίν Κούρτιτς στο 12ο λεπτό, αλλά η ομάδα του Κρις Κόουλμαν έφτασε στην ισοφάριση με τον Γιώργο Τζοβάρα, παρά την αποβολή του Κυριάκου Κιβρακίδη από το 82’. Τον τελευταίο λόγο, όμως, είχε ο Νάρεϊ.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πολύ επιθετικά το ματς. Και ευτύχησαν να κερδίσουν πέναλτι στο 11’, σε χέρι του Δημήτρη Χατζηισαϊα, έπειτα από κεφαλιά του Ινγκι Ινγκασον. Την εσχάτη των ποινών, που υποδείχθηκε έπειτα κι από τη χρήση του VAR, ανέλαβε ο Κούρτιτς για το γρήγορο 1-0.

Σε δύο περιπτώσεις στη συνέχεια, ο Ανδρέας Γιαννιώτης βγήκε νικητής στις «μονομαχίες με τον Μπράντον Τόμας, μια στο 24’ και μια στο 36’. Μόνο στο τέλος του πρώτου μέρους φάνηκε κάπως απειλητικός ο Ατρόμητος, με τον Ντομινίκ Κοτάρσκι να μπλοκάρει το σουτ του Γκαετάν Ρομπάιγ (42’) ενώ αυτό του Έντερ Γκονζάλες (44’) πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Κροάτη τερματοφύλακα.

Πιο μοιρασμένο το δεύτερο ημίχρονο. Καλή στιγμή στο 62’ για τους γηπεδούχους, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να αποτυγχάνει από πλεονεκτική θέση με το κεφάλι ενώ δύο λεπτά μετά ο Γιαννιώτης πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε κεφαλιά του Αντριγια Ζίβκοβιτς.

Το ματς έγινε άναρχο, χωρίς ωστόσο «καθαρές» ευκαιρίες. Η (νέα) κεφαλιά του Κουλιεράκη ήταν πάλι άστοχη στο 77’ ενώ το σουτ του Βίκτωρα Κλωναρίδη (79’) αδύναμο για να ανησυχήσει τον Κοτάρσκι.

Η αποβολή του Κιβρακίδη στο 82’, με δεύτερη κίτρινη κάρτα, φάνηκε να απλοποιεί τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Που βρήκε γκολ με τον Νέλσον Ολιβέιρα, ωστόσο ακυρώθηκε καθώς στο ξεκίνημα της φάσης ήταν οφσάιντ ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ.

Κι ενώ ο Κοτάρσκι στο 90’ έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το φάουλ του Χουάν Μουνίθ, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, έπειτα από ωραία συνεργασία, ο Τζοβάρας πλάσαρε ψύχραιμα για το 1-1.

Τέλος; Όχι! Στο 96’ η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε στο «τρίποντο» χάρη σε πολύ όμορφο και δύσκολο γκολ του Νάρεϊ. Οι «ασπρόμαυροι» ετοιμάζονται πλέον για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη, με τους Περιστεριώτες να μένουν στους τρεις βαθμούς έπειτα από τη νίκη στην πρεμιέρα επί του ΟΦΗ.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Φιλίπε Σοάρες – Χατζηισαϊας, Κουέν, Κιβρακίδης.

Κόκκινες: Κιβρακίδης (82΄)

Οι ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (76’ Σάστρε), Ινγκασον, Κουλιεράκης, Τσαούσης, Κούρτιτς (80’ Σβαμπ), Ντάντας (76’ Μπίσεσβαρ), Αουγκούστο (81’ Φιλίπε Σοάρες), Νάρεϊ, Α. Ζίβκοβιτς, Τόμας (63’ Ολιβέιρα).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Ντε Μποκ, Κιβρακίδης, Χατζηισαϊας, Σουάρεθ, Γκονζάλες, Κουέν, Μουνίθ (90’+4’ Οικονομίδης), Ρομπάιγ (62’ Κιάρτανσον), Κλωναρίδης (80’ Τζοβάρας), Τζαβίδας (62’ Ροτάριου).

*** Η Super League καθιέρωσε φέτος τη βράβευση του παλαιότερου μέλους του αγωνιστικού τμήματος όλων των ομάδων. Στον ΠΑΟΚ, είναι ο υπεύθυνος ιματισμού Χρυσοβαλάντης Βαρλάμης, ο οποίος βραβεύτηκε από τον Γιώργο Κούδα.

