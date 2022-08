Κοινωνία

Εξάρχεια: Συλλήψεις για επίθεση σε αστυνομικούς

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε διμοιρία εκτοξεύονταν μπουκάλια. Οι κατηγορούμενοι αντιστάθηκαν σθεναρά κατά τη σύλληψη τους.



Συνελήφθησαν, στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Αραχώβης στα Εξάρχεια, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, τρία άτομα (δύο 27χρονοι και 22χρονος) κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση και απόπειρα πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, καθώς και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι τρείς συλληφθέντες συμμετέχοντας σε ομάδα 100 περίπου ατόμων, με ορισμένους να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, επιτέθηκαν σε βάρος διμοιρίας που εκτελούσε υπηρεσία στην πλατεία Εξαρχείων, εκτοξεύοντας εναντίον τους γυάλινα μπουκάλια. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τους απηύθυναν υβριστικές εκφράσεις.

Οι κατηγορούμενοι αντιστάθηκαν σθεναρά κατά τη σύλληψη τους, με τον ένα εκ των δύο 27χρονων, να επιτίθεται ξανά με ρίψη γυάλινων μπουκαλιών κατά των αστυνομικών έως την ακινητοποίηση του.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.