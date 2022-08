Κοινωνία

Αργυρούπολη: Έκρηξη σε ΑΤΜ (εικόνες)

Αναστάτωση τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη από την έκρηξη σε ΑΤΜ.



Έκρηξη σε ΑΤΜ το οποίο βρισκόταν σε πρόσοψη σούπερ μάρκετ, στην Αργυρούπολη προκάλεσαν άγνωστοι, με αποτέλεσμα να καταγραφεί ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε στις 03:10, στην οδό Λέοντος 4.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν οι δράστες απέσπασαν κάποιο χρηματικό ποσό.

