Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Βουλή: Νέα “μάχη” για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινάει η συζήτηση της πρότασης που έχει καταθέσει η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.



Στις 12 το μεσημέρι, ξεκινάει η συζήτηση της πρότασης που έχει καταθέσει η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ για σύσταση Εξεταστικής των πραγμάτων Επιτροπής της Βουλής προκειμένου να διερευνήσει «την υπόθεση παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και ευρωβουλευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών [ΕΥΠ] ή και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την επιβεβαιωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του με το κακόβουλο λογισμικό predator, την παράνομη χρήση αυτού στην Ελληνική επικράτεια και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου».

Η συζήτηση και λήψη απόφασης από την Ολομέλεια έχει κατατεθεί σύμφωνα με το αναθεωρημένο άρθρο του Συντάγματος που παρέχει τη δυνατότητα και στα κόμματα της μειοψηφίας της σύστασης Εξεταστικών των πραγμάτων Επιτροπών της Βουλής. Για την σύσταση αυτών των Επιτροπών αρκούν 120 και όχι 151 θετικές ψήφοι.

Σύμφωνα με τη Διάσκεψη των Προέδρων, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των έξι κοινοβουλευτικών ομάδων. Στην συνέχεια θα υπάρξουν τρεις κύκλοι ομιλητών - βουλευτών κατ' αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων, οι τοποθετήσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και όσων πολιτικών αρχηγών θελήσουν να λάβουν τον λόγο.

Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας προκειμένου να διαπιστωθεί πως η πρόταση έλαβε τουλάχιστον 120 θετικές ψήφους. Στο τέλος της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας θα ανακοινώσει τον αριθμό των μελών της Εξεταστικής, κατ' αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων καθώς και την προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών με την υποβολή του πορίσματος στην Ολομέλεια. Βεβαίως, η Επιτροπή έχει την δυνατότητα σε περίπτωση που χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση των εργασιών της να ζητήσει χρονική παράταση από την Ολομέλεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Εξάρχεια: Συλλήψεις για επίθεση σε αστυνομικούς

ΗΠΑ: Επίθεση ενόπλου με νεκρούς στο Ντιτρόιτ (εικόνες)

Καιρός: Συννεφιά και τοπικές καταιγίδες την Δευτέρα