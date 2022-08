Κόσμος

Μπορέλ: Απίθανο να υπάρξει ομοφωνία για την απαγόρευση εισόδου στους Ρώσους πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επανεξέταση του τρόπου που δίνονται βίζες σε ορισμένους Ρώσους προτείνει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ.



Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μάλλον απίθανο να συμφωνήσουν στο συμβούλιο που θα διεξαχθεί εντός της εβδομάδας την επιβολή πλήρους απαγόρευσης στις χορηγήσεις θεωρήσεων διαβατηρίου σε όλους τους πολίτες της Ρωσίας ανεξαιρέτως, απόφαση που θα απαιτούσε ομοφωνία, προεξόφλησε ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF της Αυστρίας χθες Κυριακή.

«Δεν νομίζω ότι το να διακόψουμε τη σχέση με τον ρωσικό άμαχο πληθυσμό θα βοηθήσει και δεν νομίζω πως αυτή η ιδέα θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη ομοφωνία», εξήγησε ο κ. Μπορέλ, ο οποίος προεδρεύει στα συμβούλια εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, σε δηλώσεις του στην αυστριακή δημόσια τηλεόραση.

«Νομίζω ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο που δίνονται βίζες σε ορισμένους Ρώσους, ασφαλώς δεν πρέπει να δίνονται σε ολιγάρχες. Πρέπει να είμαστε πιο επιλεκτικοί. Αλλά δεν τάσσομαι υπέρ του να σταματήσουμε να δίνουμε βίζες σε όλους τους Ρώσους» ανεξαιρέτως, πρόσθεσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Παρακολουθήσεις - Βουλή: Νέα “μάχη” για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

Εξάρχεια: Συλλήψεις για επίθεση σε αστυνομικούς

ΗΠΑ: Επίθεση ενόπλου με νεκρούς στο Ντιτρόιτ (εικόνες)