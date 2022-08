Κοινωνία

Κηφισίας: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε στύλο

Οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και «καρφώθηκε» σε κολώνα φωτισμού.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 5.00 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου.

Οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και «καρφώθηκε» σε κολώνα φωτισμού στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός δεν έχει τραυματιστεί.

Από την πρόσκρουση η κολώνα κατέληξε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε δύο λωρίδες της Κηφισίας.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Τροχαίας.

