Πυροβολισμοί στο Αλεποχώρι: “τα παιδιά που χτυπήθηκαν κρύβονταν σε φυλλωσιές” (βίντεο)

Συνολικά τέσσερις ήταν οι ανήλικοι που μέσα στην νύχτα μπήκαν στην αυλή του σπιτιού του ιδιοκτήτη. Πως περιγράφει ο συνήγορος του το περιστατικό. Τι λέει για τον ηλικιωμένο δράστη.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», μίλησε την Δευτέρα ο Γιάννης Γλύκας, συνήγορος του συνταξιούχου που πυροβόλησε και τραυμάτισε παιδιά, που είχαν μπει στην αυλή του σπιτιού του, στο Αλεποχώρι.

Όπως σημείωσε ο συνήγορος, η πραγματική διάσταση είναι διαφορετική από εκείνη που «ορισμένοι προσπαθούν να παρουσιάσουν πως είναι ο άνθρωπος που πυροβολεί παιδιά».

«Είναι 70 χρονών, καρδιοπαθής, που μένει μόνος του. Η σημαία που είναι έξω από το σπίτι του, είναι η καταγραφή της επιχείρησης που ο ίδιος δημιούργησε επί πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει καμία περιέργεια, είναι ένας άνθρωπος που έζησε πολλά χρόνια δουλεύοντας στην επιχείρηση του», παρατήρησε ο κ. Γλύκας.

Ο δικηγόρος υποστήριξε πως ο συνταξιούχος «έχει δεχθεί τελευταία άλλες τρεις επιθέσεις, η τελευταία το αμέσως προηγούμενο βράδυ, ενώ πριν κάποιους μήνες σε γειτονική κατοικία έπεσαν και πυροβολισμοί και είχε αυξημένο το συναίσθημα του φόβου».

Περιγράφοντας το περιστατικό, κατά την εκδοχή του πελάτη του, είπε πως «είδε σκιές, δεν είδε πρόσωπα, είδε μόνο σωματότυπους, σε ένα σημείο που δεν είχε κανέναν φωτισμό. Είδε δύο σκιές και πυροβόλησε όχι προς το μέρος των σκιών, αλλά έριξε προς άλλη πλευρά, όπου υπήρχαν πυκνές φυλλωσιές, όπου όμως είχαν μπει άλλα άτομα, ήταν συνολικά 4 άτομα που είχαν μπει στην αυλή του σπιτιού του».

Προσέθεσε πως «έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα διάρρηξης και διατάραξη κοινωνικής ειρήνης. Στις 02:30 την νύχτα δεν υπάρχουν παιχνίδια, που λένε κάποιοι. Τα παιχνίδια είναι στις 7 το απόγευμα, στις 8, στις 9».

Για όσα συνέβησαν με τους πυροβολισμούς και τον τραυματισμό των παιδιών, ο κ. Γλύκας είπε πως ο συνταξιούχος «είναι συντετριμμένος, δεν είχε κανέναν δόλο, δεν προσπάθησε να διαφύγει, ανέλαβε τις ευθύνες του, θα απολογηθεί και θα δώσει τις εξηγήσεις του».

Σε παρατήρηση δε πως το γεγονός ότι κατείχε νομίμως κυνηγετικό όπλο, δεν του δίνει δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, ο κ. Γλύκας απάντησε πως «Υπάρχουν και τα όρια της άμυνας στο ποινικό δίκαιο, θα δούμε κατά πόσον έχουν ξεπεραστεί αυτά».

