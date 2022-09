Υγεία - Περιβάλλον

Έμφραγμα - εγκεφαλικό: Μικρότερος ο κίνδυνος για όσους κοιμούνται καλά

Τι δείχνει νέα γαλλική επιστημονική έρευνα, που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας.





Όσοι άνθρωποι κοιμούνται καλά, κινδυνεύουν λιγότερο από έμφραγμα ή εγκεφαλικό, δείχνει μια νέα γαλλική επιστημονική έρευνα, που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας στη Βαρκελώνη.

Εννέα στους δέκα δεν κοιμούνται αρκετά, σύμφωνα με τη μελέτη, γεγονός που αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι επτά στα δέκα από αυτά τα καρδιαγγειακά περιστατικά θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν οι άνθρωποι έκαναν καλό ύπνο.

«Η σημασία της ποιότητας και της ποσότητας του ύπνου για την υγεία της καρδιάς είναι κάτι που πρέπει να διδάσκεται νωρίς στη ζωή, όταν καθιερώνονται οι υγιεινές συμπεριφορές. Η ελαχιστοποίηση των νυχτερινών θορύβων και του στρες στη δουλειά μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του ύπνου», ανέφερε ο επικεφαλής ερευνητής δρ Αμπουμπακαρί Ναμπιεμά του Γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (INSERM) στο Παρίσι.

Η μελέτη αφορούσε 7.200 ανθρώπους 50 έως 75 ετών (μέση ηλικία 62 ετών, το 62% άνδρες) χωρίς καρδιαγγειακή νόσο στην αρχή. Καθένας βαθμολογήθηκε από το 0 ως το 5 με βάση την ποιότητα και την ποσότητα του ύπνου του. Ως ιδανική κατάσταση 5 (την είχε μόνο το 10% των ανθρώπων) θεωρήθηκαν οι επτά έως οκτώ ώρες ύπνου τα βράδια, η καθόλου ή πολύ σπάνια αϋπνία, η ανυπαρξία υπνηλίας το επόμενο πρωί και το ξύπνημα νωρίς το πρωί.

Σχεδόν αντίστοιχο ποσοστό (8%) είχαν όσοι έκαναν τον χειρότερο ύπνο και βαθμολογήθηκαν με μηδέν. Η καρδιαγγειακή κατάσταση καθενός ατόμου ελεγχόταν ανά διετία επί συνολικά δέκα χρόνια, στη διάρκεια των οποίων 274 εμφάνισαν στεφανιαία νόσο ή εγκεφαλικό.

Διαπιστώθηκε ότι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος μειωνόταν κατά 22% για κάθε μία μονάδα που ανέβαινε η βαθμολογία κάποιου αναφορικά με την ποσότητα και ποιότητα του ύπνου. Έτσι, σε σχέση με όσους είχαν σκορ ύπνου 0 ή 1, εκείνοι με 5 είχαν 75% μικρότερο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού. Υπολογίστηκε ότι αν όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη είχαν βαθμολογηθεί με άριστο ύπνο (5), το 72% των νέων περιπτώσεων στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικού θα μπορούσαν να αποφεύγονται κάθε χρόνο.

Ο δρ Ναμπιεμά δήλωσε ότι «η μελέτη μας δείχνει τη δυνατότητα του καλού ύπνου να συντηρεί την υγεία της καρδιάς και ότι η βελτίωση του ύπνου συνδέεται με μικρότερους κινδύνους στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικού. Βρήκαμε επίσης ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων έχουν δυσκολίες ύπνου. Δεδομένου ότι η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την κορυφαία αιτία θανάτου παγκοσμίως, χρειάζεται μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για τη σημασία του καλού ύπνου, όσον αφορά την διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς».

