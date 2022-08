Κόσμος

ΗΠΑ: 10χρονος έσωσε την μητέρα του από πνιγμό σε πισίνα (βίντεο)

Το περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας του σπιτιού. Στο βίντεο φαίνεται το παιδί να σώζει την μητέρα του, η οποία υπέστη επιληπτική κρίση μέσα στην πισίνα.



Ένα 10χρονο παιδί στην Οκλαχόμα κατάφερε να σώσει την μητέρα του από πνιγμό μέσα στην πισίνα του σπιτιού τους.

Το περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας του σπιτιού. Στο βίντεο φαίνεται ο Γκάβιν Κίνεϊ να σώζει την μητέρα του, η οποία υπέστη επιληπτική κρίση μέσα στην πισίνα.

Η Λόρι Κίνεϊ δήλωσε ότι οι δυο τους περνούσαν ένα «υπέροχο πρωινό» όταν αποφάσισαν να μπουν στην στην πισίνα για να κολυμπήσουν. «Ο Γκάβιν μόλις είχε βγει από την πισίνα όταν έπαθα κρίση», δήλωσε η γυναίκα για να συμπληρώσει: «Με τρόμαξε περισσότερο από ό,τι είχα φοβηθεί ποτέ». Η Λόρι, όπως σημειώνει σχετικό δημοσίευμα του «Good Morning America», είναι επιληπτική και επιρρεπής σε κρίσεις.

Όπως εξιστόρησαν, ο Γκάβιν άκουσε παφλασμούς και στη συνέχεια κοίταξε και είδε τη μητέρα του «να βυθίζεται στην πισίνα». Βούτηξε στην πισίνα, μετέφερε τη μητέρα του στη σκάλα και κράτησε το κεφάλι της πάνω από το νερό για περισσότερο από ένα λεπτό πριν πηδήξει ο παππούς του για να βοηθήσει.

Το αστυνομικό τμήμα του Κίνγκστον απένειμε αργότερα στον Γκάβιν βραβείο για τη γενναιότητά του.

«Είναι σίγουρα ο ήρωάς μου», είπε η μητέρα του συμπληρώνοντας πως «πραγματικά νιώθω ότι είναι και ο φύλακας άγγελός μου».

