Πισπιρίγκου - Λέων: επιστημονικά άρτιο το πόρισμα των ιατροδικαστών (βίντεο)

Τι απαντά ο Γρηγόρης Λέων στον Αλέξη Κούγια, τον νέο συνήγορο της κατηγορούμενης για τις τρεις παιδοκτονίες και τι λέει για τα επιστημονικά ευρήματα.

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ήταν ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, αναφορικά με την υπόθεση της δολοφονίας των τριών κοριτσιών στην Πάτρα, στον απόηχο της ανακοίνωσης του νέου συνηγόρου της προφυλακισμένης για τις τρεις παιδοκτονίες, Ρούλας Πισπιρίγκου.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, απαντώντας σε όσα υποστήριξε ο Αλέξης Κούγιας, απάντησε πως σε τέτοιου είδους εγκλήματα, οι ιατροδικαστές είναι εκείνοι που δίνουν τις λύσεις και τις απαντήσεις.

Ο Γρηγόρης Λέων επανέλαβε πως «είναι επιστημονικά άρτιο το πόρισμα των ιατροδικαστών», σημειώνοντας πως στην εν λόγω υπόθεση υπήρξε μια διαδικασία ουσιαστικά με κοινά πορίσματα.

«Έχουμε ένα αρχικό πόρισμα που εμπλουτίζεται και οι αρχικοί ιατροδικαστές έχουν μια μικρή μετακίνηση και συγκλίνουν με την άποψη της επανεκτίμησης. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία, τα στοιχεία παραμένουν ίδια. Οι πρώτοι ιατροδικαστές τα εξέτασαν με τα δεδομένα που είχαν εκείνη την στιγμή, στην πορεία έχουμε διαφορετικά στοιχεία», είπε ο κ. Λέων, τονίζοντας ωστόσο πως η κατάληξη της διερεύνησης των περιστατικών είναι κοινή και επομένως δεν προκύπτει κάποιο «επιστημονικό κενό», που θα μπορούσε ίσως να αξιοποιηθεί από κάποιους.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί»:

