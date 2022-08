Life

Ιωάννινα: “Ο γάιδαρος είχε δεχθεί επίθεση από άγριο ζώο - Συρόταν μόνο το πόδι του” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζει ο συλληφθείς οδηγός του αυτοκινήτου, μέσω του δικηγόρου του, που μίλησε στον ΑΝΤ1. Τι λέει η Πρόεδρος του φιλοζωικού σωματείου που ανέδειξε το περιστατικό.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», μίλησαν την Δευτέρα οι Εύα Κρυστάλλη και Δημήτριος Δήμου, για την πολύκροτη υπόθεση της κακοποίησης γαϊδάρου στα Ιωάννινα, με σύρσιμο του ζώου που ήταν δεμένο σε αυτοκίνητο, για εκατοντάδες μέτρα, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, που οδήγησαν και στην σύλληψη του οδηγού του αυτοκινήτου, που είναι και Αντιδήμαρχος Ζίτσας.

Η Πρόεδρος του φιλοζωικού σωματείου Ιωαννίνων Κι.Δι.Ζω., Εύα Κρυστάλλη, περιέγραψε τις ενέργειες της, μετά από την ειδοποίηση που έλαβε για το περιστατικό και την άμεση κινητοποίηση της.

Όπως υποστήριξε, είναι παράνομο να μεταφέρει κάποιος ζώα στην καρότσα ανοιχτού αυτοκινήτου, όπως τα αγροτικά, ακριβώς διότι κάποιο ζώο μπορεί να πέσει από το όχημα, κι αυτό, όπως είπε, είναι κάτι που το γνώριζε ο οδηγός του οχήματος, που αρχικά έσπευσε να φύγει από το σημείο, όπου καταγράφηκε σε βίντεο, μαζί με το ζώο που αιμορραγούσε.

Ερωτηθείσα για την τύχη του γαϊδάρου, η κ. Κρυστάλλη είπε «εχθές έμαθα από την Αστυνομία ότι τους παρουσίασε ένα ζώο. Οι αστυνομικοί μου είπαν ότι οι πληγές του ήταν καλυμμένες από ένα φάρμακο επούλωσης πληγών. Εύχομαι να ζει, ωστόσο το μέγεθος του ζώου και της αιμορραγίας μας κάνει να ανησυχούμε. Γι΄ αυτό και μέχρι τις 11 το βράδυ ψάχναμε να δούμε που είχε πετάξει το ζώο».

Για ψεύδη και ανυπόστατες αναφορές κατηγόρησε την Πρόεδρο του φιλοζωικού σωματείου ο Δημήτριος Δήμου, συνήγορος του Αντιδημάρχου Ζίτσας, ο οποίος συνελήφθη.

Όπως ισχυρίστηκε ο δικηγόρος του οδηγού του αυτοκινήτου, «ο ίδιος πήρε το ζώο για να το περιθάλψει και είναι στον στάβλο του. Ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι το ζώο δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και το μετέφερε στην καρότσα για να το περιθάλψει».

Σε ότι αφορά το περιστατικό της κακοποίησης, ανέφερε για τον πελάτη του πως «σε ένα σημείο έπεσε το ζώο, αλλά ο ίδιος δεν το αντιλήφθηκε ότι το τράβαγε. Δεν συρόταν όλο το ζώο, αλλά ένα μέρος του, μάλλον το ένα πόδι του και αργότερα μετά από 500 μέτρα έπεσε όλο το ζώο, το αντιλήφθηκε αμέσως και στα 5 μέτρα σταμάτησε για να το περιθάλψει». Μάλιστα, σε αυτό όπως είπε συνηγορεί και η γραμμή από τα ίχνη αίματος στον δρόμο, που για εκατοντάδες μέτρα είχε συγκεκριμένο πάχος, ενώ στο σημείο που σταμάτησε το αυτοκίνητο ήταν πολύ μεγαλύτερη η κηλίδα από τα αίματα στο οδόστρωμα.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί»:

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Κυψέλη: Την κατακρεούργησε στην μέση του δρόμου

Αργυρούπολη: Έκρηξη σε ΑΤΜ (εικόνες)

Εξάρχεια: Συλλήψεις για επίθεση σε αστυνομικούς