Ο Τζόνι Ντεπ εμφανίστηκε ως αστροναύτης στα MTV Awards (βίντεο)

Ο Τζόνι Ντεπ έκανε μια πρωτότυπη εμφάνιση που κράτησε μόλις 11 δευτερόλεπτα στα MTV Video Music Awards.



Μια πρωτότυπη εμφάνιση για μόλις 11 δευτερόλεπτα έκανε ο Τζόνι Ντεπ στα MTV Video Music Awards στο Νιου Τζέρσεϊ την Κυριακή.

Ο Τζόνι Ντεπ «εμφανίστηκε» στην σκηνή με το πρόσωπό του ψηφιακά τοποθετημένο μέσα σε κράνος αστροναύτη, ως το εμβληματικό λογότυπο Moonman του μουσικού καναλιού

Ο Ντεπ ακούστηκε να λέει: «Θέλω απλώς να ξέρετε ότι είμαι διαθέσιμος για γενέθλια, γάμους, αγρυπνίες, ό,τι χρειαστείτε. Και ξέρετε κάτι; Χρειαζόμουν τη δουλειά», είπε ο 59χρονος ηθοποιός.

Ο διάσημος ηθοποιός μοιράστηκε ένα σύντομο βίντεο από την εμφάνισή του και στο λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Μαντέψτε ποιος; VMA».

View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

Πρόκειται για μια εμφάνιση-έκπληξη του ηθοποιού, τρεις μήνες μετά την ετυμηγορία στη δίκη του για συκοφαντική δυσφήμιση με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερτ.

