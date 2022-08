Οικονομία

Αισχροκέρδεια - Σαντορίνη: πρόστιμο σε βενζινάδικο

Σε ποιο άλλο νησί και γιατί οι επιθεωρητές της ΔΙΜΕΑ έκαναν σύσταση σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Ποιο είναι το ύψος του προστίμου για την πρατηριούχο στην Σαντορίνη.

«Πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Σαντορίνη καθώς σε έλεγχο της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι παραβίαζε τις κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας (Νόμος 4818/2021)», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Λίγο νωρίτερα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», είχε δηλώσει πως «Κάνουμε καθημερινά ελέγχους κατά της αισχροκέρδειας, όπως κάναμε και την περίοδο της πανδημίας, μέσω της ΔΙΜΕΑ».

«Για πρώτη φορά έχει οριστεί η έννοια της αισχροκέρδειας, ορίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει ποσοστό κέρδους πάνω από αυτό που υπήρχε πριν από την κρίση. Συνεχίζονται οι έλεγχοι. Η πλειονότητα των επαγγελματιών είναι σοβαροί, εμείς κάνουμε καθημερινά ελέγχους στην αγορά για τους παραβάτες», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Εκτός από το πρόστιμο στο πρατήριο της Σαντορίνης, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Υπ. Ανάπτυξης, «Ταυτόχρονα, απευθύνονται συστάσεις σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Σκόπελο ώστε στο εξής να τιμολογεί με τέτοιο τρόπο το πετρέλαιο κίνησης ώστε η διαφορά της τιμής πώλησης από την τιμή της εκάστοτε τελευταίας προμήθειας, να μην είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη διαφορά που ίσχυε κατά την 31/8/2021».

