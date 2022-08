Ζώδια

Ζώδια: οι αστρολογικές προβλέψεις της Δευτέρας

Αν και η εβδομάδα ξεκινάει με ενθουσιασμό... το κλίμα σοβαρεύει απότομα. Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια.



Η εβδομάδα ξεκινά μέσα στην ενεργητικότητα και τον ενθουσιασμό, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο για… Δευτέρα. Θα είμαστε αρκετά επικοινωνιακοί, ενώ οι μετακινήσεις μας θα είναι αυξημένες προκειμένου να διεκπεραιώσουμε διάφορες υποθέσεις μας. Από την άλλη, θα κάνουμε τα ψώνια μας, θα μιλήσουμε τηλεφωνικά ή θα συναντηθούμε με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα και σχεδόν μέχρι το μεσημέρι δε θα σταθούμε καθόλου. Από εκεί και πέρα όμως το κλίμα σοβαρεύει απότομα. Η αισιοδοξία μας γίνεται συγκρατημένη, η σύνεση και η σοβαρότητα επανέρχεται και η ζωντάνια θα υποχωρήσει. Θα προέχει η δουλειά ή οι ανάγκες που οφείλουμε να καλύψουμε ή γενικά οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά μας. Ακόμα και στα ερωτικά, μπορεί να γίνουμε πιο «ρεαλιστές», να δώσουμε σημασία στη λογική μας και μετά στην καρδιά. Στα επαγγελματικά βέβαια, θα τα πάμε μια χαρά αφού θα συγκεντρωθούμε σε ένα στόχο και θα βάλουμε τα δυνατά μας να τον κατακτήσουμε παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που ενδεχομένως να συναντήσουμε.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

ΚΡΙΟΣ

Μέχρι το μεσημέρι θα είστε ευδιάθετοι, θα κάνετε την πλάκα σας και θα προσπαθήσετε να περάσετε τη μέρα όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Ενδεχομένως να μιλήσετε τηλεφωνικά με συγγενείς σας ή με πρόσωπα από το εξωτερικό, να κάνετε τα ψώνια σας ή να κανονίσετε να βγείτε για καφέ με φίλους ή γνωστούς. Από το απόγευμα, ωστόσο, ο ενθουσιασμός θα σας εγκαταλείψει. Ενδεχομένως να προκύψει θέμα με τα επαγγελματικά σας ή με ένα άτομο μέσα από τη δουλειά και να επιφορτιστείτε με επιπλέον ευθύνες. Ερωτικά, θα κληθείτε να πάρετε μια δύσκολη απόφαση.

ΤΑΥΡΟΣ

Θα σας απασχολήσουν κυρίως οικονομικά θέματα, καθώς μπορεί να διαπιστώσετε ότι έχετε κάνει κάποια παραπανήσια έξοδα ή να προκύψει μια πληρωμή που είχατε αμελήσει. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία όμως, αντί να σκέφτεστε τις δαπάνες που πρέπει να περικόψετε, να αναζητήσετε εναλλακτικές ή νέους τρόπους χρηματοδότησης. Ερωτικά, πάντως έχετε τις επιτυχίες σας και το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξετε σωστά. Το βράδυ ενδεχομένως να επιβεβαιωθείτε σε κάτι σχετικό με τη δουλειά σας που δε θα σας αρέσει. Επίσης, πιθανόν να συναντηθείτε με έναν ηλικιωμένο συγγενή σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Θα υπάρξει μια αναστάτωση ή προβληματισμός στη σχέση σας ή με έναν συνεργάτη σας που όμως δεν θα είναι σοβαρός και γρήγορα θα εκτονωθεί, αλλά αφού δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Αν είστε μόνοι, θα ελκύσετε το ενδιαφέρον ενός έξυπνου, ευχάριστου, αν και ελαφρώς επιπόλαιου ατόμου. Από το απόγευμα θα αρχίσετε όμως να συμμαζεύεστε, ίσως πέσετε και λίγο ψυχολογικά, ενώ τόσο τα σεξουαλικά, όσο και τα οικονομικά σας θα τα αντιμετωπίζετε με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Καλό θα ήταν πάντως να προσέχετε, μην μπλέξετε με μια προβληματική κατάσταση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Με κέφι ξεκινάτε τη μέρα σας και μάλιστα θα διεκπεραιώσετε διάφορα θέματα που θα εμφανιστούν στη δουλειά σας, τα οποία όμως δε θα είναι σοβαρά. Από την άλλη, μπορεί να κάνετε κάποιες σκέψεις ή συζητήσεις για να ξεκινήσετε διατροφή, γυμναστήριο ή περπάτημα για καλύτερη φυσική κατάσταση. Το απόγευμα θα προκύψουν κάποιες υποχρεώσεις ή θα αναλάβετε μια πρωτοβουλία, ενώ δεν αποκλείεται να δεχτείτε μια κριτική από τον άνθρωπό σας, που θα σας ενοχλήσει. Αν είστε μόνοι, η πιθανότητα είναι μεγάλη να γνωρίσετε ένα μεγαλύτερο ή σοβαρό και μετρημένο πρόσωπο.

ΛΕΩΝ

Η μέρα θα κυλήσει αρκετά καλά για σας και μάλιστα θα κανονίσετε να βρεθείτε με καλούς σας φίλους ή πρόσωπα που είχατε καιρό να δείτε και όλο το αναβάλατε. Από την άλλη, μέσω μιας παρέας ή ομάδας μπορεί να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα σας αρέσει αρκετά και δε θα διστάσετε να το προσεγγίσετε, από τη στιγμή μάλιστα που θα σας φανεί προσιτό. Το βράδυ ίσως πέσετε σε διάθεση εξ αιτίας ενός μυστικού που θα μάθετε και αφορά είτε σε άτομο μέσα από τη δουλειά σας είτε αυτήν καθαυτή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ένα οικογενειακό ζήτημα θα αναστατώσει το πρόγραμμά σας, ίσως μάλιστα μόνο εσείς μπορείτε ή προτίθεστε να το λύσετε. Το σίγουρο είναι ότι ούτε κάποιος άλλος θα προσφερθεί να σας βοηθήσει, ούτε και άκρη θα βγάλετε εύκολα, αφού ο καθένας θα λέει το κοντό και το μακρύ του και τελικά θα εκνευριστείτε. Το απόγευμα θα ρίξετε το βάρος σε προσωπικά σας θέματα κυρίως της ερωτικής σας ζωής. Δεν αποκλείεται να βγείτε με ένα πρόσωπο που είναι πολύ κοντά σας στάνταρ σας και με το οποίο υπάρχουν οι προδιαγραφές για σχέση.

ΖΥΓΟΣ

Θα προσπαθήσετε να ξεχαστείτε από τα προβλήματά σας, ίσως μάλιστα συναντήσετε ανθρώπους, με τους οποίους συζητάτε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, όχι τα κλασικά αποδράσετε για να αλλάξετε παραστάσεις και να βρεθείτε με στενούς συγγενείς σας και πρόσωπα του περιβάλλοντός σας. Το απόγευμα θα το αφιερώσετε στην οικογένειά σας και στις ανάγκες της που τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι τους θα τις καλύψετε, όχι όμως χωρίς να πιεστείτε ή να αγχωθείτε. Ερωτικά, προσπαθήστε να ζήσετε το τώρα και μην κολλάτε στο αν υπάρχει προοπτική διάρκειας γιατί αγχώνεστε και δεν ευχαριστιέστε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Τόσο στον οικονομικό όσο και τον ερωτικό τομέα τα πράγματα δείχνουν ευμετάβλητα και ενδεχομένως αυτό να σας δημιουργεί μια ανησυχία γιατί δεν έχετε τον έλεγχο. Ωστόσο, ευκαιρίες υπάρχουν και θα φανεί από μια πρόταση που θα σας γίνει που ίσως σας φανεί τολμηρή, αλλά τελικά πιθανόν να την αποδεχτείτε. Το βράδυ ίσως πληροφορηθείτε κάτι που αφορά σε συγγενικό σας πρόσωπο ή γνωστό σας που θα σας προβληματίσει. Αν είστε μόνοι, ίσως απογοητευτείτε από τη στάση ενός ατόμου που σας αρέσει γιατί δείχνει απόμακρο ή δε σας ξανοίγεται.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η Δευτέρα ξεκινά με θετική ενέργεια και ζωντάνια και θα σας δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε, να συναναστραφείτε με αρκετό κόσμο και να κερδίσετε και τις εντυπώσεις. Μάλιστα, αν είστε μόνοι, ένα πρόσωπο θα κεντρίσει το ενδιαφέρον σας, όχι μόνο για την εμφάνιση, αλλά και για την πρόσχαρη συμπεριφοράς του. Το απόγευμα ωστόσο θα νιώσετε ότι πρέπει να μειώσετε την ταχύτητά σας και να μην παρασύρεστε από τον ενθουσιασμό στα οικονομικά ή τα ερωτικά σας γιατί μετά κάνετε κακή εκτίμηση και το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η διάθεσή σας θα είναι κάπως περίεργη, ενδεχομένως γιατί δεν προλάβατε να ξεκουραστείτε, θα προσπαθήσετε όμως να συνέλθετε, παράγοντας έργο. Θα καταπιαστείτε με διάφορες δουλειές, θα κλείσετε κάποιες εκκρεμότητες ενώ δεν αποκλείεται να μάθετε κάτι σχετικό με την εργασία σας που θα σας «ξυπνήσει» το ενδιαφέρον. Από το απόγευμα και μετά, θα βάλετε σε προτεραιότητα τις υποχρεώσεις σας, αλλά θα ασχοληθείτε και με τον εαυτό σας, όχι μόνο με την εμφάνισή σας αλλά για επαναπροσδιορίσετε θέλω και στόχους. Αν είστε μόνοι, ίσως γοητευτείτε ή γοητεύσετε ένα αξιόλογο πρόσωπο ή μεγαλύτερό σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Θα έχετε μια χαρά διάθεση, θα κάνετε διάφορες επαφές και μάλιστα ενδέχεται να γνωρίσετε, μέσω του κοινωνικού σας κύκλου ή σε μια ομάδα που συμμετέχετε έναν ευχάριστο άνθρωπο, με αρκετό χιούμορ και που θα τον βρείτε αρκετά ενδιαφέροντα, τόσο για τις ιδέες του, όσο και για τις δραστηριότητές του. Από το απόγευμα και μετά όμως η ψυχολογία σας θα βαρύνει, ίσως έρθουν πάλι στο μυαλό σας ζητήματα που πρέπει να λύσετε, προσωπικά ή εργασιακά και όλο αναβάλετε ή να μάθετε κάτι που θα σας επηρεάσει αρνητικά.

ΙΧΘΥΕΣ

Η Δευτέρα σας θέλει στις επάλξεις και ενδεχομένως τη μισή μέρα να την καταναλώσετε με επαγγελματικά θέματα, ενώ δεν αποκλείεται κιόλας να εκνευριστείτε που κάποιοι προσπαθούν να ξεφορτωθούν τις δουλειές τους, χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες, φορτώνοντάς τες σε σας. Το απόγευμα μέσα από μια κουβέντα σας με φιλικό σας άτομο ή τον άνθρωπό σας θα κάνετε κάποιες συνειδητοποιήσεις που αφορούν στη στάση σας τόσο στα εργασιακά, όσο και τα ερωτικά σας και θα διαπιστώσετε ότι συμπεριφέρεστε με αφέλεια και χωρίς να κοιτάτε το συμφέρον ή την κατοχύρωσή σας.

Πηγή: glance.gr

