Κοινωνία

Τροχαίο - Σαμοθράκη: μηχανή σκότωσε τουρίστρια

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, μέσα σε λίγες ώρες. Πως συνέβη το κακό, με θύμα την αλλοδαπή τουρίστρια.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία στη Σαμοθράκη, με θύμα μια 44χρονη τουρίστρια από την Πολωνία, η οποία εκινείτο πεζή, στο 1ο χιλιόμετρο του δρόμου Θέρμα-Κήποι και παρασύρθηκε από μηχανή.

Η γυναίκα περπατούσε μαζί με μία 48χρονη όταν το δίκυκλο τις παρέσυρε, προκαλώντας τον βαρύτατο τραυματισμό της γυναίκας, που στη συνέχεια εξέπνευσε, και τον ελαφρύτερο τραυματισμό της δεύτερης πεζής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα που τραυματίστηκε βαριά μεταφέρθηκε με το πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού στην Αλεξανδρούπολη, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή λίγο πριν τις 8.00 το πρωί.

Ο αλλοδαπός οδηγός της μηχανής και η συνεπιβάτης του δίκυκλου οχήματος, τραυματίστηκαν επίσης.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη περίπου στις 4.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάλι με σκάφος του λιμενικού, μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και οι άλλες δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν στο ίδιο τροχαίο.

