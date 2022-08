Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Βουλή: H Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συνεδριάζει την Πέμπτη

Θα γίνουν ακροάσεις όσων σχετίζονται με τις υποθέσεις των παρακολουθήσεων από την ΕΥΠ. Τι ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.



Την ερχόμενη Πέμπτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με τις ακροάσεις όσων σχετίζονται με τις υποθέσεις των παρακολουθήσεων από την ΕΥΠ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας από την έδρα της Ολομέλειας.

Ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε πως η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που έχει ζητηθεί με προτάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ) θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Την προηγούμενη ημέρα, Τετάρτη, θα συνεδριάσει η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής προκειμένου μεταξύ του υπόλοιπου προγραμματισμού των εργασιών της Βουλής, θα αποφασιστεί και η διαδικασία της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας προκειμένου να τηρηθούν όσα προβλέπει ο ΚτΒ περί της μυστικότητας των συνεδριάσεων όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Εν τω μεταξύ, σήμερα ξεκίνησε η συζήτηση της πρότασης που έχει καταθέσει η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ για σύσταση Εξεταστικής των πραγμάτων Επιτροπής της Βουλής προκειμένου να διερευνήσει «την υπόθεση παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και ευρωβουλευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών [ΕΥΠ] ή και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την επιβεβαιωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του με το κακόβουλο λογισμικό predator, την παράνομη χρήση αυτού στην Ελληνική επικράτεια και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου».

Η συζήτηση και λήψη απόφασης από την Ολομέλεια έχει κατατεθεί σύμφωνα με το αναθεωρημένο άρθρο του Συντάγματος που παρέχει τη δυνατότητα και στα κόμματα της μειοψηφίας της σύστασης Εξεταστικών των πραγμάτων Επιτροπών της Βουλής. Για την σύσταση αυτών των Επιτροπών αρκούν 120 και όχι 151 θετικές ψήφοι.

