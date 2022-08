Πολιτική

Βουλή - Παρακολουθήσεις: Κόντρα σε υψηλούς τόνους για την Εξεταστική Επιτροπή

Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Οι θέσεις των κομμάτων.



Η εξεταστική επιτροπή που προτείνουμε δεν διερευνά περιόδους αλλά υποθέσεις, δηλαδή την υπόθεση Ανδρουλάκη, την υπόθεση Κουκάκη, την υπόθεση ενδεχόμενων άλλων παρακολουθήσεων και την υπόθεση ΚΚΕ, τόνισε στην τοποθέτησή του ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Χάρης Καστανίδης, ως πρώτος ομιλητής στην ολομέλεια της Βουλής, η οποία συζητά την πρόταση που κατέθεσε η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με θέμα: «Εξέταση της υπόθεσης παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και ευρωβουλευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών [ΕΥΠ] ή και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την επιβεβαιωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του με το κακόβουλο λογισμικό Predator, την παράνομη χρήση αυτού στην Ελληνική επικράτεια και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου».

Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορίαεπί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Σημειώνεται ότι η απόφαση για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής, μετά από πρόταση της αντιπολίτευσης, απαιτεί 120 θετικές ψήφους και όχι την πλειοψηφία του σώματος. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας την ερχόμενη Πέμπτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με τις ακροάσεις όσων σχετίζονται με τις υποθέσεις των παρακολουθήσεων από την ΕΥΠ.

Ο κ. Καστανίδης αφού αναφέρθηκε συνοπτικά στα προηγηθέντα γεγονότα, έκανε λόγο για "κολοσσιαία ερωτήματα" που πρέπει να εξεταστούν:

Σχετικά με τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι δεν γνώριζε για τη νόμιμη επισύνδεση του κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Καστανίδης ρώτησε εάν όντως επρόκειτο για νόμιμη επισύνδεση καθώς, όπως είπε, σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι βουλευτές δεν περιορίζονται καθ οιονδήποτε τρόπο, ότι για οποιαδήποτε παράνομη πράξη απαιτείται άδεια του σώματος, πλην αυτόφωρου κακουργήματος. "Εγνώριζε η ΕΥΠ" ότι πρόκειται για αυτόφωρο; Να ειπωθεί" είπε ο κ. Καστανίδης.

Αναφορικά με τη θέση του κ. Μητσοτάκη ότι ο πρωθυπουργός δεν επιτρέπεται ούτε πρέπει να γνωρίζει ποιος παρακολουθείται, ο κ. Καστανίδης αναρωτήθηκε γιατί τότε ο κ. Μητσοτάκης απέπεμψε τον επικεφαλής της ΕΥΠ εάν έκανε καλώς τη δουλειά του;

Με αφορμή σημερινές δηλώσεις του υπουργού Επικρατείας, κ. Γεραπετρίτη σε ραδιοσταθμό ότι ουδείς γνωρίζει το λόγο παρακολούθησης, ο κ. Καστανίδης ρώτησε, γιατί τότε η κυβέρνηση καλεί τον κ. Ανδρουλάκη να τον ενημερώσουν; Εάν, επίσης, υπάρχει ο ισχυρισμός ότι δεν προέκυψε αποτέλεσμα από την παρακολούθηση, τότε θα πρέπει να γνωρίζουν το λόγο της παρακολούθησης, ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Όλα αυτά μας οδηγούν στο ότι η εξεταστική επιτροπή, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία είπε ο κ. Καστανίδης και τόνισε: Όταν τελείται θεσμική εκτροπή, ουδείς έχει το δικαίωμα, ούτε η πλειοψηφία, να μη συμπράξει με την αντιπολίτευση ώστε να μη συμβούν στο μέλλον παρόμοια πράγματα.

Πέραν της νόμιμης επισύνδεσης, ο κ. Καστανίδης είπε ότι η εξεταστική επιτροπή πρέπει να διερευνήσει το θέμα το λογισμικού υποκλοπών Predator, με το οποίο επιχειρήθηκε να μολυνθεί το κινητό του κ. Ανδρουλάκη και ειδικότερα για το ποιοι σχετίζονται με αυτό, ποιο είναι το πελατολόγιο κλπ. Όπως είπε, υπάρχουν δημοσιεύματα για αυξημένη χρήση του και θέτουν ερωτήματα για τις σχέσεις ιδιωτών που το κατέχουν με την ΕΥΠ. Μήπως η υπηρεσία, σε ένα είδος outsourcing, έχουν αναθέσει σε ιδιώτες να κάνουν δουλειά για λογαριασμό της; Όλα αυτά να διερευνηθούν είπε ο κ. Καστανίδης.

Καιρίδης: Η ΝΔ θα ψηφίσει «παρών» στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή

«Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσει «παρών» στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής όσον αφορά την υπόθεση της επισύνδεσης του κινητού τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη. Θεωρούμε παράλληλα χρήσιμη την επέκταση του χρονικού ορίου διερεύνησης όλων των υποθέσεων υποκλοπών, προκειμένου να εξάγουμε πληρέστερα συμπεράσματα και να σχηματίσουμε εικόνα για τις οποίες διαχρονικές αδυναμίας της ΕΥΠ, όπως άλλωστε ζητά και το ΚΚΕ» τόνισε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και εισηγητής της πλειοψηφίας Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Καιρίδη, «το ζήτημα που συζητάμε είναι μείζον, καθώς άπτεται του κράτους και της λειτουργίας Δικαίου. Πρόκειται για ένα βαρύ ατόπημα, που έχει δικαιολογημένα ερεθίσει τις δημοκρατικές ευαισθησίες του ελληνικού λαού. Ο κ. Ανδρουλάκης υπήρξε θύμα μίας βάναυσης παραβίαση της ιδιωτικότητάς του και έχει κάθε δικαίωμα να αισθάνεται οργισμένος. Ωστόσο, το ζήτημα προφανώς δεν είναι προσωπικό, αλλά πολιτικό, και θεσμικό. Ποιος είναι και ποιος πρέπει να είναι ο στόχος μας στη σύσταση αυτής της Επιτροπής; Τί θέλουμε, και τί θέλουμε να πετύχουμε; Πρέπει να υπάρξει πλήρης διερεύνηση του τι συνέβη αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και την ευκαιρία που μας προσφέρει η υπόθεση παρακολούθησης Ανδρουλάκη προκειμένου να βελτιώσουμε τη θεσμική λειτουργία της ΕΥΠ. Ποιος δεν θα ήθελε να μάθει τους λόγω της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη; Η αλήθεια είναι ότι ο πρωθυπουργός ούτε μπορεί, ούτε πρέπει να απαντήσει σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας μας. Ο μόνος που έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για την υπόθεση είναι το ίδιο το θύμα, ο κ. Ανδρουλάκης, από τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών».

Κατρούγκαλος: Υπάρχει συνταγματική εκτροπή

«Υπάρχει συνταγματική εκτροπή. Η σήψη στην καρδιά της Ελλάδας, στην οποία αναφέρθηκε το άρθρο γνώμης που φιλοξένησαν οι New York Times, έχει υπογραφή Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευθύνεται και για τις παρακολουθήσεις καθαυτές αλλά και για την έκπτωση του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος και του κράτους δικαίου που συνεπαγόταν όλο αυτό το πλέγμα προσπαθειών συγκάλυψης», είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Κατρούγκαλος.

Ο κ. Κατρούγκαλος, λίγο πριν κατέβει από το βήμα, απευθύνθηκε στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ: «Αναλογιστείτε κι εσείς τις ευθύνες σας. Και κατά πόσον γίνεστε και εσείς συνεργοί μιας συνταγματικής εκτροπής και μιας έκπτωσης του κοινοβουλευτισμού, στο βαθμό που δεν ασκείτε κριτική σε προφανή πράγματα και που δεν ανησυχείτε μήπως και τα δικά σας τα τηλέφωνα παρακολουθούνται», είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Υποστηρίζουμε και θα ψηφίσουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Καλούμε τη ΝΔ, αν θέλει, να καταθέσει τη δική της πρόταση εξεταστικής επιτροπής, για οποιαδήποτε περίοδο της δικής μας ή άλλης διακυβέρνησης θέλει. Γιατί εμείς δεν έχουμε λόγο να κρυφτούμε όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τα "δεν ξέρω" ή |δεν είναι αρμοδιότητά μας". Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται», είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος νωρίτερα είχε κατηγορήσει τον πρωθυπουργό ότι «πιάστηκε με τον κοριό στα αυτιά» και είναι «ο ιθύνων νους και πίσω από τις παρακολουθήσεις και πίσω από την προσπάθεια συγκάλυψης τους, που υπονομεύει εξίσου τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό».

Το ΚΚΕ στηρίζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, καλώντας τα κόμματα να υπερψηφίσουν χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις.

«Ναι», θα ψηφίσει και η Ελληνική Λύση με τον Αντώνη Μυλωνάκη να εκτιμά πως όσες εξεταστικές κι αν γίνουν δεν θα απαντηθούν τα κρίσιμα ερωτήματα. Ο κ. Μυλωνάκης κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσέλθει στην κατ' ίδιαν ενημέρωση.

Από την πλευρά της, η εισηγήτρια του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα έκανε λόγο για ακραία προσβολή του δημοκρατικού πολιτεύματος και υπογράμμισε: «θα υπερψηφίσουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφού ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ένα από τα θύματα του παρακράτους». Κλείνοντας σημείωσε πως το Μερα25 ζητά την εξέταση της υπόθεσης παρακολούθησης των τηλεφώνων του ΚΚΕ, και των ενεργειών της ΕΥΠ όλα αυτά τα χρόνια μετά το 2005 για την αποτροπή της παρακολούθησης Ελλήνων και ελληνικών υπηρεσιών και θεσμών από ξένες υπηρεσίες και ιδίως από την NSA.





