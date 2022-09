Life

Ο Νίκος Χατζηνικολάου παρουσιάζει από σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαζί με την ισχυρή και έμπειρη ομάδα δημοσιογράφων και τεχνικών, με παρεμβάσεις και ρεπορτάζ από “δυνατές υπογραφές“, θα παρουσιάζεται όλο το φάσμα των κρίσιμων εξελίξεων.

Σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο όπου οι εξελίξεις τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς και η κοινή γνώμη βομβαρδίζεται συνεχώς με πληθώρα ειδήσεων μέσα από διαφορετικούς διαύλους, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 αποτελεί το πιο σταθερό σημείο αναφοράς για την πολύπλευρη και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών.

Από τις 5 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου θα δίνει, με το κύρος και την εγκυρότητά του, το στίγμα της επικαιρότητας, θα αναλύει σε βάθος τα γεγονότα, θα «διαβάζει» την ουσία πίσω από την είδηση και θα αναδεικνύει τα σημαντικά θέματα που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία.

Μαζί του στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, θα είναι το έμπειρο δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του ΑΝΤ1 που θα καταγράφει έγκαιρα και σφαιρικά όσα συμβαίνουν εντός και εκτός συνόρων. Μέσα από αποκλειστικά ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις και έγκριτες αναλύσεις θα φέρνει στο προσκήνιο όλες τις εξελίξεις, θα αναδεικνύει τους πρωταγωνιστές και θα βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, μέσα από μια ουσιαστική και αμφίδρομη επικοινωνία.

Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, θα παρεμβαίνουν με τα ρεπορτάζ και τα σχόλιά τους, η Κάτια Μακρή, ο Αντώνης Δελλατόλας, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο Τάσος Τέλλογλου και η Ελένη Βαρβιτσιώτη.

Το Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων, στις 13:00, θα παρουσιάζει η Μαρία Σαράφογλου και το Κεντρικό Δελτίο του Σαββατοκύριακου, στις 18:45, η Ρίτσα Μπιζόγλη.

Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών, με τη μαχητικότητα και την αξιοπιστία του, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 συνεχίζει και τη νέα τηλεοπτική χρονιά τη δυνατή του πορεία, φωτίζοντας την αλήθεια και το παρασκήνιο πίσω από τα γεγονότα και μετουσιώνοντας την είδηση σε ενημέρωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομαδικό βιασμό καταγγέλει 16χρονη

Ζελένσκι: Θέσαμε υπό τον έλεγχό μας τρεις οικισμούς στα νότια και στα ανατολικά

Κυψέλη: Γυναίκα αιμόφυρτη και ημίγυμνη στη μέση του δρόμου