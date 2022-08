Τεχνολογία - Επιστήμη

ΑΔΑΕ: Έρχονται έλεγχοι σε ΕΥΠ και Αστυνομία

Τι αναφέρεται από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών για την απόφαση που ελήφθη την Δευτέρα.

Την απόφαση για διεξαγωγή ελέγχων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά και σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, έλαβε η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακοίνωση της ΑΔΑΕ έρχεται μετά τις αποκαλύψεις για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ και ενώ είναι σε εξέλιξη η «μάχη» στην Βουλή για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΔΑΕ

«Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) αποφάσισε ομόφωνα σήμερα, 29 Αυγούστου 2022, τη διεξαγωγή ελέγχων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στις ακόλουθες υπηρεσίες: Εθνική Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΑΕΕΒ) και Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΙΔΑΠ)».

