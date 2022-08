Κοινωνία

Χαλκιδική - πνιγμός - 15χρονος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του

Τα πρώτα λόγια που είπε σε οικείους του ο φίλος του 15χρονου που ήταν μαζι στην παραλία συγκλονίζουν.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία εδω στο Λιποχώρι Σκύδρας στην Πέλλα, από όπου καταγόταν ο 15χρονος, ο οποίος πνιγηκε σύμφωνα με τη νεκροψία στη θάλασσα των Φλογητων στη Χαλκιδική. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο πατρικό του σπίτι όταν αφιχθει η σορός του ανήλικου, με τους γονείς να καταρρέουν.

"Δεν μπορώ να συνέλθω παιδιά. Ένα και μονάχο το είχαν οι καημένοι. Δούλευε κάθε μέρα στο εργοστάσιο σοκ έπαθε ο άνθρωπος τα χουμε χαμένα σε κανένα τέτοιο πράγμα" λέει κάτοικος.

Ξύπνησε το πρωί να πάει στη δουλειά. Τον φίλησε. Του είπε να προσέχει. Λίγες ώρες αργότερα κατέρρευσε στο άκουσμα ότι ο μονακριβος γιος του ήταν νεκρός.

"Οι γονείς ένα μοχαχοπαδι το είχαν. Δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω την κατάσταση τους. Πηγαίνανε φίλοι για μπάνιο....Τα παιδιά οι φίλοι του είναι συγκλονισμενοι όλα τα παιδιά. Όλο το χωριό μαζεύτηκε ο Γιάννης ήταν σε τραγική κατάσταση στα χαμένα δεν ήξερε του τιγθεντια ήρθε το ασθενοφόρο τον πήρε".

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αίτια θανάτου είναι πνιγμός ωστόσο αναμένονται τοξικολογικες και ιστολογικες εξετάσεις που θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση. Θα δείξουν δηλαδή αν προηγήθηκε κάτι στον οργανισμό του ανήλικου πριν τον πνιγμό. Ο ξάδερφος του ξεσπά για όσους έβγαλαν αυθαίρετα συμπεράσματα.

"Πνίγηκε δεν είναι από το εμβόλιο. Εγώ δεν έχω κάνει το εμβόλιο. Ο αδερφός μου το έχει κάνει και είμαστε αγκαλίτσες και φιλάκια. Και ο καθένας κάνει αυτό που θέλει. Πενθώ. Μη βάζουμε κι άλλο. Τον έπιασε το άλλο παιδάκι. Πριν από 5 λεπτά αυτό το παλικάρι που έβγαλε τον ξάδερφο πνιγμένο έβγαλε ένα άλλο παιδάκι. Στο τσαφ..... Να προσέχετε λίγο παραπάνω οι μικροί και εμείς οι μεγάλοι λίγο παραπάνω να προσέχουμε.

"Φτάσαμε στο Beach Bar. Παραγγείλαμε και μπήκαμε να βουτήξουμε κατευθείαν. Όταν πήγαμε να βγουμε φαίνεται πως κάτι έγινε. Η θάλασσα γινόταν απότομα βαθιά. Μετά τον είδαμε μπρούμυτα. Στην αρχή νόμιζα έκανε πλάκα. Τον γύρισα και έβγαζε αφρούς. Φωνάξαμε βοήθεια και έτρεξαν όλοι από την παραλία" .

Ο 15χρονος μια μέρα πριν το μοιραίο συμβάν, ήταν μαζι με τους φίλους του και έπαιζε εδώ στην παιδικη χαρά στην πλατεία του χωριού".

Η κηδεία του 15χρονου τελέστηκε σε κλίμα οδύνης στον Ιερό Ναό Τριών Αγίων στο Λιποχώρι Σκύδρας.

