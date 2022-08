Πολιτική

Νέα υπερπτήση τουρκικού drone πάνω από τους Καλόγερους

Νέες προκλητικές δηλώσεις και από τον Ακάρ για τα S300.





Nέα υπερπτήση τουρκικού drone σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τη Δευτέρα 29 Αυγούστου και ώρα 15:05, ένα μην επανδρωμένο A/Φ UAV, πραγματοποίησε υπερπτήση άνωθεν των Καλόγερων στα 19.000 πόδια.

Οι Καλόγεροι βρίσκονται 26 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του ακρωτηρίου Καμπανός της Άνδρου και 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από τα Αντίψαρα.

Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ είπε για την Ελλάδα και για τα S300

"Τώρα στις 23 Αυγούστου, ο κακός μας γείτονας με ένα μοντέλο πιο κάτω, το S300 κλείδωσε στα καλά καθούμενα τα ραντάρ των τουρκικών F16 που μάλιστα ασκούσαν καθήκοντα για το ΝΑΤΟ. Και αυτό πρέπει να τον δουν οι φίλοι μας. Τέτοια ξεκάθαρη αυθάδεια, τέτοια απερισκεψία είναι απαράδεκτη"

