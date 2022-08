Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Στήριξη στην εργαζόμενη του “Αγλαΐα Κυριακού” που ακρωτηριάστηκε

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί στήριξη σε εργαζόμενη καθαριότητας σε νοσοκομείο.

Να δοθεί στήριξη σε εργαζόμενη στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, η οποία υποστηρίζει ότι έχασε το χέρι της σε εργατικό ατύχημα ζητεί μέσω ανακοίνωσής του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης.

Όπως αναφέρει ο Πάνος Σκουρλέτης, «την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 μια μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, μετανάστρια, εργολαβική εργαζόμενη στην καθαριότητα στο Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, μετά από εργατικό ατύχημα έχασε το χέρι της, παρ’ όλες τις προσπάθειες των γιατρών του ΚΑΤ να το σώσουν.

Η γυναίκα έχασε το χέρι της στα πλυντήρια του νοσοκομείου -ενώ εργαζόταν τυπικά ως καθαρίστρια- στην προσπάθειά της να βγάλει ένα κολλημένο σεντόνι από το πλυντήριο. Σαφείς ήταν οι καταγγελίες από συναδέλφους της ότι το κουμπί έκτακτης ανάγκης καθυστέρησε να λειτουργήσει, ενώ Ομοσπονδίες και Σωματεία του κλάδου κάνουν λόγο για εξοπλισμό άνω των 25 ετών, που έχρηζε αντικατάστασης και συντήρησης ήδη αρκετό χρονικό διάστημα πριν. Καταγγέλλεται επίσης, ότι στο εν λόγω τμήμα το προσωπικό έχει μειωθεί κάτω από το μισό τα τελευταία χρόνια, ενώ η σχέση μόνιμου και εργολαβικού προσωπικού είναι 1 προς 4, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την εκπαίδευση του προσωπικού και τις συνθήκες εργασίας».

«Πρόκειται για ένα ακόμη εργατικό ατύχημα, αλλά γι’ αυτόν/ην που το βιώνει και τους οικείους του είναι μοναδικό, τραγικό και απότοκο αμιγώς της υπερεκμετάλλευσης και της εντατικοποίησης της εργασίας, με τις ευλογίες της κυβέρνησης της ΝΔ. Η οποία φρόντισε μόλις εκλέχτηκε να προωθήσει την κατάργηση των Ιδιωτικών Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου στην καθαριότητα των Νοσοκομείων και σε άλλες υπηρεσίες, ώστε να επανέλθουν οι εργολαβικές εταιρείες με λίγο και κακά αμειβόμενο προσωπικό, ενώ οι ίδιες αμείβονται υπέρογκα από το Δημόσιο. Είναι ακριβώς αυτή η εργολαβική σχέση εργασίας που, εκτός από τις αρνητικές οικονομικές πλευρές για τους εργαζόμενους και το Δημόσιο, λειτουργεί ως ένας ακόμη καταλυτικός παράγοντας γέννησης και πολλαπλασιασμού των εργατικών ατυχημάτων, όπου εφαρμόζεται.

Κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τι συνεπάγεται η ξαφνική απώλεια ενός άκρου για την υγεία αυτής της γυναίκας, για τη ζωή και την καθημερινότητα της ίδιας και της οικογένειάς της και απαιτεί πλήρη εξέταση της υπόθεσης, αλλά και την επαγγελματική, υγειονομική, οικονομική και οικογενειακή στήριξη της εργαζόμενης χωρίς καμία καθυστέρηση. Προφανώς και επιβάλλεται να υπάρξει τώρα πραγματικός έλεγχος στους χώρους εργασίας.

Ήδη Ομοσπονδίες και Σωματεία μέσα από ανακοινώσεις και κινητοποιήσεις αναδεικνύουν την ανάγκη να μονιμοποιηθεί η εν λόγω εργαζόμενη στο Νοσοκομείο σε οποιαδήποτε εργασία δύναται να παράσχει, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και την κυβέρνηση συνολικά για την άλωση των υπηρεσιών από τις εργολαβικές εταιρείες και τη μη επαρκή στελέχωση των τμημάτων αλλά και τη συντήρηση-ανανέωση του εξοπλισμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται ότι στα πλαίσια του νέου ΕΣΥ θα υπάρξει ένα νέο «κοινωνικό συμβόλαιο» για όλους τους εργαζόμενους στο Σύστημα Υγείας», επισημαίνει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

