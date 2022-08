Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: Αναβλήθηκε εκτόξευση πυραύλου λόγω προβλήματος

Δεν έφυγε για τη Σελήνη η αποστολή της NASA και ορίστηκε ήδη νέα ημερομηνία.

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) αναγκάστηκε να αναβάλει λόγω μηχανικού προβλήματος την εκτόξευση της σημερινής προγραμματισμένης (για τις 15:33 ώρα Ελλάδας) αποστολής Άρτεμις 1 με προορισμό τη Σελήνη.

Ο μεγα-πύραυλος SLS, ο μεγαλύτερος που έχει ποτέ κατασκευαστεί στις ΗΠΑ και είναι φορέας της μη επανδρωμένης κάψουλας Orion (Ωρίων), βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και οι μηχανικοί της NASA θα συλλέξουν στοιχεία για να δουν τι πήγε στραβά.

Η επόμενη πιθανή ημερομηνία εκτόξευσης - αν λυθεί το πρόβλημα - είναι η 2α Σεπτεμβρίου. Δεν αποκλείεται όμως, σύμφωνα με το BBC, η εκτόξευση να καθυστερήσει περισσότερο.

