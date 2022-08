Κόσμος

Ρωσία: Ουκρανικά πυρά σε αποθήκη καυσίμου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Αξιωματούχοι που έχει εγκαταστήσει η Ρωσία στη Ζαπορίζια κατηγόρησαν σήμερα την Ουκρανία ότι "εξαπολύει πυρά συνεχώς" στην περιοχή του σταθμού.Τι ανέφεραν.

Αξιωματούχοι που έχει εγκαταστήσει η Ρωσία στην Ουκρανία δήλωσαν σήμερα πως ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα άνοιξε μια τρύπα στη στέγη μιας αποθήκης καυσίμων στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, μετέδωσε το πρακτορείο RIA Novosti.

Ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, μέλος της υποστηριζόμενης από τους Ρώσους διοίκησης της περιοχής της Ζαπορίζια, ανήρτησε μια φωτογραφία στο Telegram που δείχνει αυτό που είναι όπως λέει μια τρύπα στη στέγη ενός κτιρίου που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση καυσίμου του αντιδραστήρα των εγκαταστάσεων.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την αναφορά.

Το Κίεβο και η Μόσχα αρνούνται ότι θέτουν στο στόχαστρο τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, κατηγορώντας παράλληλα οι μεν τους δε ότι το κάνουν. Και οι δύο χώρες λένε πως η κατάσταση στις εγκαταστάσεις του σταθμού απειλεί την ασφάλεια της Ευρώπης και κατηγορούν η μία την άλλη ότι διακινδυνεύει μια πυρηνική καταστροφή.

Μετά τους ισχυρισμούς για το πλήγμα, αξιωματούχοι δήλωσαν πως η ακτινοβολία στον σταθμό βρίσκεται σε κανονικά επίπεδα.

Αξιωματούχοι που έχει εγκαταστήσει η Ρωσία στη Ζαπορίζια κατηγόρησαν σήμερα την Ουκρανία ότι "εξαπολύει πυρά συνεχώς" στην περιοχή του σταθμού. Η Ουκρανία χρησιμοποίησε χόβιτζερ M777 αμερικανικής κατασκευής για να εκτοξεύσει την οβίδα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την τοπική διοίκηση.

